「社區風險是有的」　鄭文燦：確診個案追蹤到底才能圍堵

▲鄭文燦12日下午指出，針對桃市國小提早放寒假，主要是避免學童染疫風險，個案都會持續追蹤到底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃機爆發群聚感染，市長鄭文燦12日在疫情說明記者會上，針對桃市國小提早放寒假，是否會在安親班引發群聚時表示，市府視疫情狀況調整，國小與公幼提早一週放寒假，主要是避免風險，因為已有三所學校學童發生確診個案，每起個案都會追蹤到底。另外，盡量做到擴大匡列、擴大採檢，才有可能把傳播鏈圍堵。

有媒體關心桃市國小與公幼提早放寒假，是否會在安親班聚集？針對民間活動，是否還會有調整？

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鄭文燦指出，會視疫情狀況來調整，國小與公幼提早放寒假是避免風險，因為有三所學校發生學童確診個案，同步的戶外教學與畢業旅行就會都取消，目前7至12歲學童沒有施打疫苗，建議中央指揮中心可以討論，國外有7至12歲學童施打疫苗的政策，台灣也可以評估。這次看到Omicron病毒，逐漸流感化、輕症化，但傳播力都很強，因有學童確診，必須要做些預防性措施。其他各機構應該都要提高防疫警覺與規範，口罩要戴好戴滿、第三劑要打好打滿，該做的量測體溫、酒精消毒，一樣都不能少。

鄭文燦認為，在春節之前，入境確診的個案不斷累積、攀升，代表社區的風險是有的，每一天都是考驗，每個個案都要追蹤到底，要請大家提高警覺，不只是安親班、課輔班等等。

▲鄭文燦12日表示，春節將屆，人潮聚集的風景區將有人流管制，市府也會有相關配套措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體也關心桃機群聚感染每天都有個案發生，是否再視個案數量做調整？春節將屆，人潮聚集風景區，市府是否有配套措施？

鄭文燦解釋，風景區一樣要做人流管制與警戒，現在風景區人潮變少，社會活動也減少很多，市府在春節前大型活動，一律取消或延期，年終聚餐或尾牙也幾乎取消了，以減少脫口罩與群聚機會。桃園市實施二級警戒加嚴版已比其他縣市來得多很多，會視情況做必要調整。

另外，目前桃機居服員這條傳播鏈很明顯，居服員衍生的社區足跡、職場足跡、家庭的足跡，是主要傳播來源，仍然需要把每一個確診個案追蹤到底，盡量做到擴大匡列、擴大採檢，才有可能把傳播鏈圍堵。

鄭文燦強調，桃機航班實施乘客落地採檢是正確的，因為潛伏期短，登機前必須要得到2日的PCR陰性證明，若在2天期間或在航班飛行過程中確診，機場端是可以攔截得到，就地採檢等待結果，依照採檢的結果是陽性，就送醫院，陰性就送防疫旅館，有效減少在機場航廈內接觸機會與動線，這個決策是正確的。

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