中壢聯邦銀曾在西堤聚餐　王品：分店停業清消「員工完成PCR採檢」

▲西堤牛排中壢中山店清消完成並依政府規定停業。（圖／取自Google Maps）

記者黃士原／台北報導

桃園機場群聚感染持續擴大，中壢區聯邦銀行健行分行累計14人染疫。對此，桃園市長鄭文燦今（13日）於記者會指出，該銀行因曾在西堤牛排中壢中山店年終聚餐，已要求該餐廳暫時停業。王品表示，該分店已經配合政府規定暫停營運，昨晚已經完成環境清消，而所有同仁配合政府指示，一早進行PCR採檢。

桃園市長鄭文燦今（13日）於記者會指出，案17472（居服員）可算是指標個案，衍生3條傳播鏈，第一條是同住家人以及衍生出食品廠職場，所幸後續採檢均是陰性，無新增個案；第二條是乾妹妹（17507）的職場，相關接觸者280人，已全數進行居家隔離，或者送往檢疫所，其中隔離期間新增2人確診，分別是婆婆與未滿10歲的兒子；至於第三條則是聯邦銀行健行分行，累計14人確診。

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鄭文燦提到，聯邦銀行健行分行1月7日曾在西堤牛排中壢中山店進行年終聚餐，雖非以桌菜形式用餐，但根據確診者發病、出現症狀的時間一致，研判感染源就是這場聚餐。目前市府已針對該餐廳員工、客人共108人進行採檢，並要求餐廳暫停營業。