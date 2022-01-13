4歲萌娃無手指卻會包水餃！　母一句話網淚目：他在愛裡長大

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南一段「4歲男孩無手指卻嫻熟包水餃」的影片在網路走紅。男孩母親告訴兒子，他是在媽媽肚子裡時，因保護媽媽和恐龍打架手受傷了。這段溫馨的影片讓網友直呼「太感人了！」。

▲森森在包水餃。（圖／翻攝自秒拍）

據《後浪視頻》報導，河南省漯河市4歲半的森森，因先天原因出生時左手沒有手指，但卻可以嫻熟地剝橘子、包水餃、削蘋果，還會騎單車、解扣子、剝雞蛋。

▲森森在認真削蘋果。（圖／翻攝自秒拍）

畫面可見，臉蛋圓滾滾的森森包起水餃來有模有樣，不僅會桿麵皮，還會包餡料，雖然左手有缺陷，但非常熟練。另一段畫面中，森森用左手按著大蘋果，右手則拿著削皮刀削皮，認真又可愛的樣子萌化一片網友。

森森媽媽說，之前兒子不會說話時，會指著自己的左手，想起森森喜歡恐龍玩具，於是和兒子說，是因為他在媽媽肚子裡面的時候，和恐龍打架所以手受傷了，「就這樣給他一個善意的謊言。」因森森沒有手指，學很多事情都更加吃力，但他沒有氣餒，而是一點點學會了諸多技能。

森森媽媽透露，一家人都非常愛森森，「首先家庭裡面有愛了，孩子才會感受到愛，他才會忽略自己的不足之處。這種小朋友並不比別人的差，比好多小朋友都要優秀。」

▲森森還會解扣子、剝雞蛋。（圖／翻攝自秒拍）

影片在網路上走紅，網友直呼好感動，「太感人了，因為一句話流淚了。寶寶是在愛裡長大的」、「看著眼淚打轉了，堅強的小朋友」、「他的小手好可愛呀」。也有不少人表示祝福，「寶貝健康快樂成長吧」。