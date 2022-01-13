美國入境確診爆量！　陳時中：曾思考派人赴美檢疫

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心11日起執行長程航班落地採檢，美國入境航班幾乎「班班確診」，陽性率最高14.29%，被問及落地採檢陽性率高，是否會考慮跟進美國，要求繳交當天PCR？對此，指揮官陳時中回應了。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增51例境外移入，其中24例為昨日長程航班落地採檢確診。指揮官陳時中表示，昨日共有8航班、430人入境，其中24人確診，陽性率5.58%。今日上午也有4架航班落地，180人中驗出14例陽性，陽性率7.78%。

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陳時中表示，如果要檢附當天報告就必須要承認快篩，否則當天可能做不出來，但在做這個決定之前，也要思考風險會不會更高。

陳時中坦言，美國落地採檢人數高，先前也有考慮派人到美國採檢，但因為牽涉到外交問題未執行，最後決定可行性與比例原則考量下，決定做入境航班採檢，如果好好做的話應該有一定的效果。

陳時中另提到，在境外移入人數飆升後，許多人都關心會不會加強入境管制，他表示，雖然鎖國會讓風險往下降，但對台灣整體生活影響非常巨大，而風險無所不在，「問題是你承受能力有多大」。台灣經過2年的努力，已與世界證明台灣是有防疫韌性，「社會量能是一體的」，每個單位都做好分流，才能把風險降到最低任。