確診者「把病房當飯店」擅自關抽風設備　指揮中心：違規最重可罰30萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市聯合醫院中興院區、仁愛院區共有3名專責病房護理師染疫，台北市醫師職業工會13日表示，有部分患者將病房當飯店，擅自關閉病室內抽風設備。對此，中央流行疫情指揮中心今表示，擅自關閉抽風設備可處3000～15000元罰鍰，如果擅離負壓隔離病房區域，最重可罰6萬～30萬元。

北市醫師職業工會13日指出，有工會會員反應，近期大量湧入的境外確診患者，已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，例如不斷抱怨網路連線問題、以線上訂餐平台訂購餐點，不斷要求醫療人員幫忙領取。

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北市醫師職業工會指出，最令人擔憂的是，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸，仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔；對於擅自關閉排風設施這樣的危險行為，支持主管機關以《傳染病防治法》或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦。

針對疑似有確診患者不遵守規定，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，如果有擅自關閉相關設備，可依法處3000~15000罰鍰，如果擅離負壓隔離病房區域，最重可罰6萬～30萬元，但目前並不清楚是哪個院區和病房，會請院方進一步暸解。

而在外送方面，羅一鈞表示，目前並沒有要禁止，但也希望患者不要把醫院當旅館或是服務站，不要過度要求提供些不是屬於照顧需求的服務。