快訊／才說疫情收斂「桃園銀行爆14例本土」　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/13）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。陳時中昨針對桃園疫情表示「沒有考慮更嚴格的規定」，現在看起來疫情有在收斂了，然而中壢聯邦銀行染疫情況卻持續，已經有14人確診；另一方面，春節返台入境人數於本週達到高峰，因應國際疫情嚴峻，相關狀況預期記者會中說明。

桃機群聚相關照服員個案曾到桃園中壢聯邦銀行，指揮中心昨日下午先公布新增3例行員確診，深夜接著公布又確認9名行員染疫，桃園市政府今早進一步公布又有2人確診，該銀行相關個案累積14例。

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指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

指揮中心呼籲，民眾若曾於今(2022)年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。