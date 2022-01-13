　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯

▲▼狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

從選秀出道的張文綺，透過綜藝節目打開知名度，活潑自然的主持方式讓她深受歡眾喜愛；熱愛在社群分享私生活的她，常將回高雄老家幫忙鹽酥雞生意的照片PO上網，平易近人又有孝心讓粉絲大讚：鹽酥雞女神！不過最讓粉絲羨慕的還是她雖然自曝經常邊顧攤邊吃，卻還是維持窈窕體態，對此，張文綺透露當然是有「祕密武器」才敢放心大吃！

▲▼狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯。（圖／業者提供）

美食當前難把持　鹽酥雞女神自曝邊顧攤邊吃

張文綺分享，前一段時間因為疫情的關係工作暫停，多了很多時間回高雄老家的鹽酥雞攤幫忙，最常遇到熱情的粉絲問她：「為什麼妳吃炸物都不會胖？」、「難道妳家的鹽酥雞吃了不會胖嗎？」張文綺大笑回應，美食當前她可是經常失守，就跟大家一樣熱愛高熱量美食，常常在顧攤時就會炸一些來吃，有時甚至直接當正餐！不過還好因為她找到了方式幫助身體在美食過後去油解膩，終於鬆口透露原來祕密武器就是每天一杯由專業醫師所研發的「七日孅」！

▲▼狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯。（圖／業者提供）

每天一杯七日孅 輕鬆養成易瘦體質

張文綺覺得女藝人根本壓力山大，只要胖一點點就會在螢光幕前被無限放大，根本沒有吃不胖的本錢跟體質！但還好她透過機會飲用到中山附醫的林榮志醫生率領專業團隊所研發的「七日孅」，這款茶包內含七種有效的天然漢方成分，並結合西醫萃取技術保留精華，最後製作成台灣人最愛喝的茶，茶包型態讓她無論是出外景還是在棚內都能隨時飲用，用超輕鬆的方式助她養成易瘦體質。

▲▼狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯。（圖／業者提供）

七種有效天然漢方成分 熱泡依然保留成份功效

一般茶葉多半用熱水泡開，但高溫同時也有可能把有效成份都破壞掉，林榮志醫生團隊則研發透過，特別技術防止有效成分的破壞，功效包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段進入「高排燃」的超人氣減肥聖品「藤黃果」，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能抑制食慾、增加細胞燃燒氧化；最後階段的淨化纖體，透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」幫助體內循環、不讓多餘脂肪被吸收！以上七種成分天天進行體內環保，當然愈喝愈瘦！

▲▼狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯。（圖／業者提供）

「七日孅」有效去脂解油　專業醫師親自研發

不止女藝人張文綺透過「七日孅」維持窈窕體態，「七日孅」就如同產品名稱，讓妳喝了七天就超有感，每天一包幫助體內環保，進行去脂解油的減重循環模式，不管任何場所只要每天簡單一杯水，就能輕鬆達到淨化纖體、養出易瘦體質，保持健康無負擔的窈窕好身材！

▲▼狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯。（圖／業者提供）

●搶孅體驗組：https://lihi1.com/FQDih　
●MOMO孅搶先盈組： https://lihi1.com/ePg72
●客服電話：080-037-3738
●粉絲專頁：https://lihi1.com/Ji2mt　

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
Omicron都輕症不用怕？　路透揭「6大染疫後果」
快訊／駐美代表處+3人確診　累計16人染疫
「王爸爸寫的詩」遭起底！　王力宏花1800元買讚
快訊／李靚蕾與王力宏離婚協議內容　首度曝光
快訊／宜蘭縣府爆弊案！　林姿妙住家官邸遭搜索
落地確診一大堆「陰性證明假的」？　醫3點推測解答
快訊／今4航班再+14人確診！　陽性率最高12.2%
快訊／嘉義市驚傳槍響！男「頭部中彈」陳屍停車場
2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害！賣片還是教職人員
快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！　送氣球拿來擋監控

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯

4大速食店「買1送1」！麥當勞優惠碼、頂呱呱隱藏折價券一次看

超商＆量販「新年福袋」一次看！最便宜198元　爽抽台積電股票現金獎

年前掃除想到就累？三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財　清新迎好年

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

超商首創「數位紅包」！免費拿限量購物金　還有3款宮廟發財卡

買越多省越多！7-11「5大咖啡飲品」買10送5　星巴克買1送1只有3天

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

狂嗑鹽酥雞不會胖！？張文綺全靠這杯

4大速食店「買1送1」！麥當勞優惠碼、頂呱呱隱藏折價券一次看

超商＆量販「新年福袋」一次看！最便宜198元　爽抽台積電股票現金獎

年前掃除想到就累？三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財　清新迎好年

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

超商首創「數位紅包」！免費拿限量購物金　還有3款宮廟發財卡

買越多省越多！7-11「5大咖啡飲品」買10送5　星巴克買1送1只有3天

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

「打第3劑不如感染Omicron？」醫曝終結病毒唯一可能

亞洲首個同志「無血緣收養家庭」登記！揭開同婚專法不平等

12歲↓免費玩麗寶！還能看連續5天煙火　「這2星座」玩劍湖山350元

快訊／花蓮登山隊遭蜂螫！6受傷2昏迷　直升機救援送醫

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

伊斯坦堡網紅犬Boji找到家了！　新主人「超大咖身分」曝光

被電機生意耽誤的畫家　國軍台中醫院再邀黃枝梅舉辦個展

連結來了！全台22縣市「第3劑疫苗怎麼約」　時間、地點一次看

柴犬FoFo情侶鬥嘴...互嗆「下來阿冰鳥」　網：訓練室都台灣人

大陸為防疫熔斷多個「美國赴華航班」　拜登警告或採取行動

消費熱門新聞

限時5天！超商5大咖啡飲品買10送5

6寶媽送禮激推超萌聯名葉黃素凍

吃雞開運！4大速食店「買1送1」

超商最新9款福袋來了！內容物大公開

張文綺全靠這杯狂嗑鹽酥雞不會胖

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

超商＆量販「新年福袋」一次看

家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮

超狂「1公尺比薩盒」限量1萬份開吃

年前掃除三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

街訪媽媽年菜口袋名單掀家庭革命

馬克媽媽分享超強鎖鮮秘訣被讚爆

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

更多熱門

相關新聞

每天吃鹽酥雞　張文綺身材不走山

每天吃鹽酥雞　張文綺身材不走山

從選秀出道的張文綺，透過綜藝節目打開知名度，活潑自然的主持方式讓她深受歡眾喜愛；熱愛社群分享私生活的她，常將回高雄老家幫忙鹽酥雞生意的照片PO上網，平易近人又有孝心讓粉絲大讚：鹽酥雞女神！粉絲羨慕她經常邊顧攤邊吃卻還是維持窈窕體態，對此，張文綺透露當然是有「祕密武器」才敢放心大吃！

演藝圈孝女不忘本　放下身段回家賣鹽酥雞

演藝圈孝女不忘本　放下身段回家賣鹽酥雞

網質疑徐凱希《衝衝衝》欺負文綺！她傻眼回應

網質疑徐凱希《衝衝衝》欺負文綺！她傻眼回應

網瘋傳！專業醫師研發速效減脂茶

網瘋傳！專業醫師研發速效減脂茶

張文綺恢單1年牽手神秘男！　網揪疑點：是誰？

張文綺恢單1年牽手神秘男！　網揪疑點：是誰？

關鍵字：

張文綺七日孅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面