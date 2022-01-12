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「蕾神」第2季點燃探視小孩戰火　律師建議為了子女這樣做

▲李靚蕾、王力宏因探視孩子一事又鬧出風波。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）

▲李靚蕾、王力宏因探視孩子一事又鬧出風波。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）

記者黃哲民／台北報導

藝人王力宏妻子「蕾神」李靚蕾昨晚再度po文揮錘上演第二季，經過今天（12日）一整天發酵，「蕾神」是否會繼續深夜作文習慣，令許多吃瓜群眾期待，律師梁維珊建議，與其糾結於該找誰作陪回家看小孩，王力宏不妨尋求兒福聯盟安排社工監督會面交往，趕快修復親子感情，若還是吃閉門羹，最後的作法可能是訴請法院准許探視子女。

「蕾神」昨天（11日）深夜打破20多天沉默，在這波寒流最冷時刻，以3700多字長文痛訴王力宏帶3名穿黑衣男子直闖住處，還用力搖門驚嚇小孩，「蕾神」一併發表類似「不自殺聲明」內容，讓眾多追劇者大感驚悚，今天一整天更圍繞在「蕾神」有沒有報警、要不要聲請保護令、該找誰作陪讓王力宏回家看小孩的話題。

梁維珊認為「柔弱本身也是一種武器」，而法院實務案例時常顯示，「情緒勒索」是造成年幼子女夾在父母中間最大的精神壓力來源，製造「恐怖緊張氛圍」的人，不見得一定是爸爸或媽媽，王力宏回自己的家用自己的鑰匙開大門，並沒有錯，但打不開門仍用力搖晃，這一點確實會讓屋內的家人倍感威脅，是很致命的敗筆。

不過梁維珊指出，問題在於李靚蕾事先得到美國法院調解員的通知，曉得王力宏獲准帶2位熟人陪同探視子女，若對人選有意見，大可提前向美方調解員說明，並提供替代人選，何況依王力宏說法，當時在場2位陪客，是雙方認識多年的熟人，「蕾神」如果從大門貓眼看不清楚對方容貌，也可出聲詢問確認身分。

假設擔心王力宏帶這麼多人是想強行帶走小孩，梁維珊表示，那麼其實即便是男方1人出馬，也可能帶走至少1個孩子，如此設想下去，男方探視孩子是遙遙無期，因為父母間缺乏信任，進而衍生高衝突家庭。

梁維珊認為，雙方若在美國當地已經進入離婚司法程序，其實美國對人在台灣的李靚蕾與小孩鞭長莫及，「蕾神」雖表示已讓小孩用視訊和王力宏見面，但「這跟看卡通影集一樣，實際上無法建立親子關係，更何況都是幼兒，實際的接觸才能增進親子依附關係」，夫妻長期兩地分隔都會感情生變，年幼子女與父母更需要肢體接觸、擁抱陪伴，才能產生親情依附。

▲王力宏推孩子上火線。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲王力宏（左）因回家探視小孩，被李靚蕾（右）po文痛訴。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

因此，與其去責備任一方，都不如回到「如何重建信任」及「如何能在雙方都放心的前提下，能夠探視小孩」的爭點，梁維珊建議，王力宏與李靚蕾如果在台北市有設籍，小孩也在李靚蕾身邊，父母雙方目前互動狀況，幾乎達到「高衝突家庭」程度，在彼此都沒有取得保護令的狀況下，可以試著尋求兒福聯盟提供的社工監督會面交往服務。

若任一方已被台灣法院核發禁止對兒童做家暴行為的保護令，則可以聲請法院准許，在台北市家庭暴力暨性侵害防治中心委辦的「同心園區」，由社工安排雙方碰面、居間陪同及記錄。

梁維珊說，目前的狀況是李靚蕾確實難以放心王力宏帶任何朋友甚至律師陪同看小孩，而婆家任何長輩親友，無論男女，「蕾神」大概也不會接受，王力宏就算想找女性朋友幫忙，可能大部分的人都會退避三舍怕挨錘，透過專業社工協助，應該比較能盡快與孩子們見面。

萬一王力宏這樣嘗試還是碰壁，梁維珊表示，不論在美國或台灣，李靚蕾都可能被法院認定不是友善父母，於情於理都比較難站得住腳，畢竟「大人們為孩子們帶來的風風雨雨應該都由大人們自己承擔」，若「蕾神」仍不讓步，王力宏恐怕只能訴請台灣法院裁定探視子女。

至於「蕾神」能否以王力宏搖門驚嚇的舉動取得法院核發保護令，梁維珊認為，除非法院認定遭受長期、連續的身心靈傷害，否則偶發、單一事件的聲請成功率不高。

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