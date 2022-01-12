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蕾神第2季「至少火拼到3、4月」！專家曝王力宏「業力引爆」時間點

▲王力宏,李靚蕾。（圖／記者張一中攝、資料照）

▲李靚蕾沉寂多天後再發文，掀起第2波戰火。（圖／記者張一中攝、資料照）

記者閔文昱／綜合報導

王力宏婚變風波在去年底看似平息，但隨著他隔離期滿出關，李靚蕾11日晚間又發出千字文，指控王力宏帶著3位陌生男子要硬闖家裡、把孩子嚇哭，讓李靚蕾崩潰發出「不自殺聲明」。為此，國際天星命理風水專家邱彥龍就表示，從2人命格就看得出是殺來殺去的狀態，「至少要火拼到今年3、4月左右」。他也指出，王力宏5月將「業力引爆」，遇到大凶星。

邱彥龍在2020年12月就曾以2人的命格來綜合解析他們的命運走向，其中易經八字就分析到，王李2人八字元神皆是土命，陰陽顛倒，非正配之合，硬合則敗，「王力宏是丙辰年癸巳月己巳日生，流年運剛好走到離婚運，且地火明夷，火受傷，官星火也受傷，事業會因離婚或自己的弊端被曝光而摧毀重建。」

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▲▼李靚蕾王力宏。（圖／翻攝自Instagram／jl.leile、Facebook／王力宏）

▲李靚蕾控訴王力宏帶陌生男子前來探視小孩。（圖／翻攝自Instagram／jl.leile、Facebook／王力宏）

邱彥龍指出，李靚蕾丙寅年壬辰月戊子日生，是一位要強的女生，內心動盪不安，因老公多方出軌沒安全感，財富沒達成預期，百般有苦難言，因愛生恨，又被抹黑誤會，氣憤難當，長期精神壓力，恐已有抑鬱傾向。

而屬龍的人第二個名字有「力」，代表內心很縝密但非常愛面子，不容許自己外在形象有半點污點，且死不認錯，典型的千錯萬錯皆是別人的錯，就是那句話鬼話：「我知道錯，但是我辦不到」。另外，屬龍的男生如果第三個字是「宏」字，會中年大敗，且一定要走這一遭，才能讓他洗心革面，重新再起。

▲王力宏原本也要唱跨年。（圖／翻攝自微博／王力宏）

▲王力宏。（圖／翻攝自微博／王力宏）

邱彥龍綜合以上解讀，認為王力宏顯然在上一次的挫敗之後並沒有認知到自己的錯誤，「從李靚蕾11日發文的內容明顯感受到王力宏已拒絕跟曾是最親密的另一半溝通，2人已是兩條平行線的狀態。」

除此之外，邱彥龍老師也再次指出，王力宏是不會認錯的，「從2人命格就看得出是殺來殺去的狀態，打到趴！李靚蕾也會因此抑鬱症，雙方都非常難看，至少要火拼到今年3、4月左右」。他更進一步提到，王力宏5月會遇到大凶星，各方面都須特別注意，這次的業力引爆能否過關，就要看他自己的福氣和智慧去處理了。

● 本文獲得「旺好運」授權。

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