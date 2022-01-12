王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網全看懂了：是爸媽的願望

▲李靚蕾指控王力宏帶3男硬闖家門。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

繼狂爆王力宏約炮、召妓之後，李靚蕾再發文指控，王力宏明明是要看小孩，結果卻帶了「3名黑衣人」闖家門。對此，網路上討論不斷，其中還有網友分析王力宏的心態，覺得可能是因為王力宏根本不想要小孩，會這樣做只是為了爸媽而已；另也有人對王力宏「拔除監控」的舉動感到匪夷所思。

有網友在PTT的Gossiping板上貼文，提到從王力宏帶3名黑衣人闖家門的舉動來看，可推測出王力宏可能根本不想要小孩；以常理而言，如果是想擁有孩子，應該是只要可以看到孩子就好了，根本不會堅持帶3個人進家門才願與孩子接觸。

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對此，原PO認為，王力宏與小孩互動很可能只是為了保持形象而已；而從另個角度來看，也可能是因為「爸媽」才是王力宏想要小孩的主要原因。

▲網友認為王力宏要小孩只是為了爸媽而已。（圖／王力宏官網）

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「或許宏宏爸媽比較想要小孩，宏宏還好」、「媽寶為了達成父母的願望」、「爸爸要看小孩，帶那麼多人幹嘛」、「真心想看小孩的人最怕就是配偶不給看，最好監視器開著來作證自己有多麼想看小孩而配偶死不給看」、「幹嘛要求關攝影機？噁心」、「要關監視器就很詭異啊」。

不過，也有些網友表示，「要是我絕對不會單獨進去，有太多風險」、「不想要小孩生三個嗎」、「老實說王力宏怕風險無可厚非，但李也怕風險有不開門的理由，王如果這麼怕，也不必這麼委屈要見孩子，直接走法院看小孩判給誰」。

至於「3名黑衣人」身分為何？王力宏所屬宏聲向《ETtoday星光雲》親曝這3人的身分，「3位人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的資深員工，另加一位力宏的貼身保全。」

不過，李靚蕾今（12）日早上再度發文抨擊，「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？」更語帶曖昧說，「大家都知道那是你的『私人』助理（受你僱用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子）。」

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