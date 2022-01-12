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社會 社會焦點 保障人權

媽媽在開車...女兒在後座遭男友猥褻　她崩潰告訴輔導老師

▲不顧反抗仍猥褻得逞。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲男子不顧女友反抗，在車後座猥褻得逞。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者蔡怡萍／彰化報導

彰化一名媽媽開車載著女兒要到診所看病，女兒男友也在車上陪同前往，怎料女兒男友竟趁媽媽專心注意前方路況時，對其女友隔著內褲撫摸揉捏下體，女友驚嚇連忙低聲喝斥，伸手拍打對方手部試圖阻止，但男友仍不顧反抗繼續猥褻長達5分鐘，女友因此身心受創，在學校將此事告訴輔導老師，老師依法通報事件才曝光。

辦案人員調查指出，2021年5月，當時18歲的男子陪其剛滿18歲的女友去看病，女友媽媽開車載著兩人同行，但男子竟然在回程中看女友媽媽專心開車無暇注意後座情況，出手對女友做出侵犯猥褻的舉動，女友怕被前座的媽媽發現，只低聲拍手抵抗，造成女友後續飽受情緒困擾，在學校需要接受輔導，而媽媽也才在學校告知下得知事情始末。

男子在接受偵詢時坦承犯行，表示一時克制不住自己私慾，才做出這種行為，希望可以獲得女友的原諒。法院審酌後表示男子確實違反了女友的意願，構成強制猥褻，但考量兩人為男女朋友，男子犯後有寫悔過書道歉，態度尚佳，女友及其媽媽也都願意原諒男子，判處有期徒刑6月得緩刑2年，緩刑期間付保護管束並參加法治教育，全案仍可上訴。

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