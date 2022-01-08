光棍節寂寞難耐！他趁獄友熟睡偷摸下體　辯「不記得了」下場曝

▲林姓男子被同舍獄友指控，其2020年的光棍節凌晨，趁著獄友熟睡，將手伸進獄友的棉被裡猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixbay）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名林姓受刑人被同舍獄友指控，2020年11月11日凌晨，趁著獄友熟睡時，偷偷將手伸進獄友的棉被裡，藉機撫摸獄友的下體和大腿內側，獄友事後向管理員告發。花蓮地院審理後，依乘機猥褻罪，判處林男有期徒刑8月。

因竊盜與強盜等罪入監服刑的林姓男子，在2020年光棍節凌晨時，遭到同舍的獄友指控半夜不睡覺，竟趁著獄友熟睡時，偷偷將手摸進獄友的棉被裡，藉機撫摸獄友的下體和大腿內側，獄友在睡夢中被驚醒，事後怒向管理員告發林男猥褻。

應訊時，林男向法官辯稱「不記得了」。花蓮地院勘驗監視器畫面後指出，林男在事發當天凌晨12時許時先是躺下並持續變換睡姿，到凌晨1時許時，監視器畫面清楚拍下林男開始將手移動伸至獄友的下體部位，而林男眼見罪證據鑿，於是改口聲稱不記得當時的具體狀況，但在監視器畫面顯示的時間上，「確實有伸手摸向獄友」。

花蓮地院審理後指出，審酌林男未能對他人身體及性意識自主權有所尊重，竟趁著同舍受刑人熟睡無法抗拒之際，趁機偷摸獄友下體得逞，無視於法律、監所規範及獄友的身體自主權，而事發最初林男仍否認犯行，直到最後才改口認罪，且至今未獲得獄友諒解，其犯後態度難謂良善，依乘機猥褻罪，判處林男有期徒刑8月。