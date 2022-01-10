男友不想考駕照「當司機接送1年」公主女累了：想被載！兩派戰翻

▲交往期間，原PO都擔任駕駛的角色。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

男生有沒有汽、機車駕照很重要嗎？一名女網友表示，男友不會騎機車，有汽車駕照但不太會上路，平時出去玩都是她當駕駛，但交往一年了，她也想體驗被載的感覺，但男友覺得學騎機車沒必要，出去玩要租車時，男友也拒絕開車，讓原PO不解為何要如此排斥，對此，網友們認為「騎車、開車是基本生活技能」。

女網友在Dcard上發文，剛交往時就知道男友不會騎車，有汽車駕照但是不太會上路，那時她認為沒關係，她負責載就好，現在交往一年了，她也想體驗坐後座的感覺，每次出去玩都得到男友家接送，讓她覺得很累，「有一次機車沒發動立著中柱，他坐前座我坐後座，假裝載人，那個時候突然一股難過，直接爆哭」。

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有次她向男友提出「要不要去學騎車？」男友立刻拒絕，不想要也沒必要，而且有大眾運輸可以搭，最後在她情緒勒索之下，才答應會找時間學。至於汽車的部分，有次兩人租車自撞，男友心靈受創，對於開車有陰影，她想說可以出去玩開車當作練習，但男友卻拒絕，「總覺得他有一天會變，但真的不能接受阿」。

▲男生就應該要有駕照嗎？（示意圖／達志影像）

貼文一出，網友們分成兩派，有人認為會開車、騎車是基本的，「不會開車的男人無法帶你遊山玩水，將來接送小孩都變妳的事」、「結婚有小孩後，雙方都要會開車變得滿重要的」、「未來就是妳懷孕臨盆的時候自己開車去了」、「放生吧！難不成以後懷孕，妳還得挺著肚子騎車載他去醫院生小孩喔」、「妳男友超自私，而且只想到自己好嗎，放生啦，浪費時間」。

另一派網友則認為，「還好吧，為啥男女對調要求就差這麼多，就單純不符合女方預期而已吧，什麼叫男人就要會開車，那女生要幹嘛？當等載小公主嗎？」「這公主病了吧，因為想被載就要分手，自己騎自己開才更爽好嗎」。