網美慘被「做成充氣娃娃」賣翻　驚覺盜圖氣炸：連名字都一樣

▲以色列網紅亞艾兒指控，有人盜用其肖像，做成充氣娃娃。（圖／翻攝eroteme.co.uk、Instagram帳號yael1c）



記者吳美依／綜合外電報導

以色列25歲網紅亞艾兒（Yael Cohen Aris）指控中國業者「Irontech Doll」盜用肖像，根據她的長相生產充氣娃娃，甚至還盜用其生活照，放在網購通路上宣傳銷售。她如今表示，將會採取法律行動，要求下架。

▲亞艾兒指出，充氣娃娃長相神似自己，甚至連嘴唇下方的痣都一模一樣。（圖／翻攝Instagram帳號yael1c）

綜合外媒報導，此款充氣娃娃也叫「亞艾兒」（Yael），不僅輪廓神似「本尊」，多處外貌特徵也相符，包括嘴唇下方的痣。

▲亞艾兒在Instagram上擁有破百萬粉絲。（圖／翻攝Instagram帳號yael1c）



亞艾兒在Instagram上擁有100多萬追蹤者，某天收到粉絲私訊，才發現肖像被盜。她10日受訪時表示，「我不反對充氣娃娃產業，問題在於，他們在我不知情也不同意的狀況下這麼做」，一旦充氣娃娃和自己的身分、形象及影片扯上關連，社群媒體上的效應不堪設想。

亞艾兒被問及，如果能夠抽成利潤的話，是否就會同意銷售娃娃。她立刻強調，自己根本不想要賠償金，只希望產品盡速下架，並且釐清為何會發生這種事，「我認為，從這件事情汲取教訓，才是最好的結果。」

▲亞艾兒也身兼模特兒。（圖／翻攝Instagram帳號yael1c）

「Irontech Doll」發言人表示，該公司為了滿足消費者需求及喜好，推出各種不同風格的造型，與真實世界的人物雷同「純屬巧合」，並且強調每個充氣娃娃都是原創且獨一無二的。但他們也同意，不再使用艾亞兒的名字或照片行銷。

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