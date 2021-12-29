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社會 社會焦點 保障人權

找國二、高中女當傳播妹　高雄男：不知她們未成年...法官信了

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲高雄魏姓男子找兩名未成年少女當傳播妹獲判無罪。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名魏姓男子被控在去年5月間涉嫌仲介未滿14歲的小莉（化名）和未滿18歲的貝兒（化名），以4小時8000元的代價擔任傳播妹，事後警方臨檢查獲，魏男被依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，但他辯稱當時不知兩名少女未成年，法院審理後認為兩名少女的證詞前後不一，採信魏男說法，判他無罪。可上訴。

魏姓男子是在去年5月6日凌晨1點多叫小莉和貝兒到左營區一家連鎖KTV伴唱，小莉、貝兒到場後，佯稱沒有帶身分證，叫早一步到場的魏男下樓帶兩人入場，眾人歡唱之後，被警方臨檢發現小莉和貝兒兩個都未成年，魏男被依法送辦。

高雄地院審理時發現，小莉在警詢時一度說魏男知道她未滿14歲，後來又說魏男是事後大家唱歌時才知道，貝兒則說魏男只知道她16歲，而小莉是魏男的朋友，應該知道小莉未滿14歲，但在檢察官偵訊時，兩人的說法又與警詢時不同，前後不一。

魏男則辯稱，找兩人當傳播時不知道小莉和貝兒的年紀，是後來和小莉去唱歌，小莉才說出她自己的年紀。法官認為，小莉的證詞前後不一，而貝兒的證詞則是屬於自行推測之詞，且前後矛盾，因此判鍾男無罪，全案可上訴。

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