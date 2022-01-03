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83歲翁拍YouTube控美女法官「要錢也要命」　累積165次觀看下場曝

▲▼馬英九二審宣判-高院發言人吳維雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲前高院發言人吳維雅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者莊智勝／台北報導

目前在美國攻讀博士學位、擁有「美女法官」之稱的前高院發言人吳維雅，日前與83歲的劉姓鄰居有漏水爭訟案，劉翁不滿判決結果，竟當起YouTuber，拍片上傳詆毀吳女「要錢也要命」、「本性就是這麼惡劣」，累積觀看次數165次。台北地院法官認為，劉翁違反個資法，判刑4月定讞，民事部分則判賠吳女10萬元。

判決書指出，劉翁與吳維雅一家是鄰居，但劉翁卻因住家漏水一案，與吳維雅及另外2名鄰居對簿公堂，後劉翁被判被訴確定，劉不滿判決結果，竟於2019年4月11日在YouTube上傳影片，控訴吳維雅「不只要錢也要命，不知道跟吳維雅法官有什麼深仇大恨，非得逼我至死不可，或者他本性就是這麼惡劣」、「吳維雅先恐嚇我356萬元，我說殺人都不用賠356萬元，如果被判356萬元，找人打斷他的腿，還可以省錢」、「顯然是法官在官官相護」等，該段影片截至2021年12月1日，一共累積165次觀看。

由於劉翁上傳影片內容還附上吳維雅及另外2名鄰居之姓名、住址、照片、職業等，吳維雅等人因此提出告訴。刑事部分，法官認為劉翁涉犯恐嚇、公然侮辱、加重誹謗、個資法等，考量劉翁已高齡逾80歲，事後未與吳維雅等人達成和解，因此判刑4月，得易科罰金定讞。

民事求償部分，法官認為劉翁上傳之影片內容係辱罵、指謫吳維雅，並非著眼於具體事實之合理適當評論，認定侵害吳維雅之名譽權，審酌兩造財產概況後，認為劉翁應賠償吳維雅10萬元為適當，而另外2名鄰居則分別賠償1萬元。

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