　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍雙航母將會師中國周邊　唯一海陸F-35C中隊隨林肯號部署亞太

▲▼美國海軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）自北向南通過蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

「南海戰略感知」智庫平台9日稱，在關島過聖誕節的美海軍「卡爾文森」號航母再次出現在菲律賓南部海域，加上日前從加州母港出發赴印太地區部署的「林肯號」航母，中國大陸周邊海域將再度出現美軍「雙航母」的配置。

▲▼美軍航空母艦卡爾文森號和提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」11月穿越南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍卡爾文森號航母。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

《環球時報》報導，「林肯」號航母與「卡爾文森」號航母這次來亞太的意義很有可能會不同尋常，這兩艘航母目前是美國首批裝備有F-35C艦載機的航母，不過相較於「卡爾文森」號，「林肯」號在技戰術水平上稍顯遜色。

值得注意的是，這兩艘航母雖然都以F-35C戰機為主力，但「林肯」號上搭載的F-35C艦載機並不屬於海軍部隊，而是美國海軍陸戰隊唯一擁有的F-35C中隊。美海軍陸戰隊F-35C中隊的出現，也讓外界將其與美日聯合作戰計畫做出連結。

F-35C戰鬥機停放在尼米茲航空母艦甲板上。（圖／路透社）

▲F-35C戰機為目前全球性能最好的艦載機。（圖／路透社）

據了解，該份計畫作戰想定為釣魚台周邊及台海發生的緊急情況，而作戰主力就是美海軍陸戰隊。計畫中需要他們實行登島作戰，並與空中戰機互相掩護和協調，因此，「林肯」號航母來到亞太地區或許是為了配合海軍陸戰隊演練這項作戰計劃，藉此檢視海軍以及海軍陸戰隊的協同作戰能力。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／確診護理師足跡再+1　新北三重薑母鴨店待3小時
快訊／F16V失聯！15:25光點消失　緊急搜救飛官
摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地
快訊／3Q陳柏惟「從宣傳車重摔地」！　緊急送醫
「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間
快訊／桃園全市國小提早放寒假！　本週五最後一天上課
許淑華爆韓國瑜「不從政了」！　理由曝光
快訊／護理師男友在信義區某餐酒館工作　14顧客緊急採檢
國民黨前立委龐建國墜樓亡　網友聯想到「他」：怕爆
快訊／中山區薑母鴨店有足跡！　北市府：護理師曾去過
快訊／「2000萬劑莫德納」何時到？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍雙航母將會師中國周邊　唯一海陸F-35C中隊隨林肯號部署亞太

手拿竹子騎車追練體能　爸爸教練重武德嚴訓羅嘉翎

解放軍駐港部隊司令換人　首次來自武警部隊

白宮官員：美國準備就「飛彈與軍演議題」　與俄羅斯會談

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

美軍雙航母將會師中國周邊　唯一海陸F-35C中隊隨林肯號部署亞太

手拿竹子騎車追練體能　爸爸教練重武德嚴訓羅嘉翎

解放軍駐港部隊司令換人　首次來自武警部隊

白宮官員：美國準備就「飛彈與軍演議題」　與俄羅斯會談

新竹人打5折！添好運、了凡竹北遠百店1／14試營運　樂子餐廳送兒童餐

范國宸重返三壘？　黃泰龍：哪裡跌倒就從哪裡站起來

華航東北亞航線將領先復甦　貨運創62年新高「客貨雙雙得利！」

前台大醫嘆「這條線果然出事了」！點名2縣市：拿回5月防疫強度

快訊／確診護理師足跡再+1　薑母鴨店待3小時

病毒攻入北市、某國小停課2天　教育局：現無提早放寒假規劃

王嘉爾開春宣布喜訊　親吐「運動員轉歌手」心路歷程　

iPhone 13需求旺！河南鄭州疫情加溫　 鴻海富士康戒備保生產正常

南投「櫻花仙境」大爆發！還有波斯菊、油菜花超夢幻　限時免費開放

石獅子請假找代班？　霞海城隍廟外「虎爺雕像」坐超挺：求姻緣嗎

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

軍武熱門新聞

58萬義務役退伍　「從沒教召過」驚人比率曝

解放軍駐港司令換人　首次來自武警部隊

美軍雙航母將會師中國周邊 唯一海陸F-35C中隊隨林肯號部署亞太

陸評：搶陣位F-16V比殲-16具優勢

美駐日F-15C掛軍團吊艙決戰殲-20

羅嘉翎爸爸教練拿竹騎車追練體能

巴基斯坦扯飛彈台灣的　空軍說話了

殲-11B曾被落後戰機擊落166次

陸自主研發004航母　應用核動力、電磁彈射

白宮官員：美國準備就飛彈與軍演議題與俄國會談

F-35A傳全球首起機腹迫降事件　南韓宣布停飛調查

台製神器幫立陶宛保衛國家　國家邊防局：真朋友

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

挪威要老兵回繳內衣褲　菜鳥入伍繼續穿

更多熱門

相關新聞

即／南韓一架F-5E戰鬥機墜落山區

即／南韓一架F-5E戰鬥機墜落山區

南韓11日發生戰機墜機意外，一架F-5E戰鬥機自水原空軍基地起飛後，上升過程中墜毀於京畿道華城山區，機上負責駕駛的30歲大尉殉職，遺體在機身殘骸附近被發現。

中印第14輪軍長級會談12日登場 印軍拒絕「第三方」調解

中印第14輪軍長級會談12日登場 印軍拒絕「第三方」調解

白宮官員：美國準備就飛彈與軍演議題與俄國會談

白宮官員：美國準備就飛彈與軍演議題與俄國會談

挪威要老兵回繳內衣褲　菜鳥入伍繼續穿

挪威要老兵回繳內衣褲　菜鳥入伍繼續穿

南韓軍方嗆聲北韓「技術超車5年」

南韓軍方嗆聲北韓「技術超車5年」

關鍵字：

國際軍武大陸軍武林肯卡爾文森航母F-35C魚鷹南海

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面