美軍雙航母將會師中國周邊　唯一海陸F-35C中隊隨林肯號部署亞太

▲美國海軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

「南海戰略感知」智庫平台9日稱，在關島過聖誕節的美海軍「卡爾文森」號航母再次出現在菲律賓南部海域，加上日前從加州母港出發赴印太地區部署的「林肯號」航母，中國大陸周邊海域將再度出現美軍「雙航母」的配置。

▲美軍卡爾文森號航母。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

《環球時報》報導，「林肯」號航母與「卡爾文森」號航母這次來亞太的意義很有可能會不同尋常，這兩艘航母目前是美國首批裝備有F-35C艦載機的航母，不過相較於「卡爾文森」號，「林肯」號在技戰術水平上稍顯遜色。

值得注意的是，這兩艘航母雖然都以F-35C戰機為主力，但「林肯」號上搭載的F-35C艦載機並不屬於海軍部隊，而是美國海軍陸戰隊唯一擁有的F-35C中隊。美海軍陸戰隊F-35C中隊的出現，也讓外界將其與美日聯合作戰計畫做出連結。

▲F-35C戰機為目前全球性能最好的艦載機。（圖／路透社）

據了解，該份計畫作戰想定為釣魚台周邊及台海發生的緊急情況，而作戰主力就是美海軍陸戰隊。計畫中需要他們實行登島作戰，並與空中戰機互相掩護和協調，因此，「林肯」號航母來到亞太地區或許是為了配合海軍陸戰隊演練這項作戰計劃，藉此檢視海軍以及海軍陸戰隊的協同作戰能力。