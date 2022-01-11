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租車後突被隔離！苦主25天無法還「收天價帳單」哭了：按分鐘計費

▲▼西安男子租共享汽車搬家小區突然封閉。（圖／翻攝自封面新聞）

▲西安男子租共享汽車搬家小區突然封閉。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安去年12月爆發本土疫情，當地一劉姓男子12月17日租共享汽車搬家，但因社區突然被封控無法還車，截至1月10日劉男已經累計欠費10,279元人民幣（約新台幣44678元）。

據《封面新聞》報導，據劉男透露，12月17日他下班後開始搬家，在晚上10點半租了共享汽車，搬家來來回回跑了有四五趟，結果12時一到，突然說要封小區，防疫人員不讓他出門，「車子就在下面等著，我也出不去。」劉男也還沒有拿好衣服和被子，只能跟鄰居借被子。

劉男提到，自己致電共享汽車的客服，工作人員要求他開立「隔離證明」，等到疫情結束後在處理此事，但是劉先生表示，因為該車輛按分鐘和里程計費，截至目前為止他已經欠費10,279元人民幣，他也擔心到時候解封後仍會繼續被扣款。

對於劉男的遭遇，網友表示同情，希望平台能專案處理，「政策是死的，人是活的，雖然說封城了不能隨意出門，但是做好防護出門取個行李都不能通融一下？還扣那麼多錢，服了。」也有網民認為該共享汽車客服應主動表態退款，「應該在知道情況就立刻停止計費。」

西安市疫情持續，10日新增報告本土確診病例13例。自去年12月9日發現本輪疫情首例本土感染者以來，西安1個月累計報告本土確診病例超過2,000例，也是大陸自武漢疫情以來病例數最多的本土疫情。

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