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婦為治療罹癌子散盡家財救不回　後事無著屏東警出手相助　

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝將善款交給魏婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝將善款交給魏婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉魏婦人為治療罹癌大兒子，花盡積蓄，兒子不幸撤手人寰，無法處理後事，四處張羅，枋寮警方獲悉，聯絡民眾友人共同捐款，幫她暫時度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，近日透過前獅子鄉民代表柳宏忠得知，獅子鄉69歲魏姓婦女，她的51歲兒子約一年前檢查出患有肺癌，且是肺癌末期，接受化療期間均由魏姓婦女騎乘機車30公里，親自送大兒子至東港安泰醫院回診。

雖路途相當遙遠，相當辛苦，展現母愛令人動容；不料大兒子健康狀況仍不見好轉，於2021年12月中旬便撒手人寰。
經了解，魏姓一家人生活相當困頓，在大兒子接受治療後，僅依靠老人年金維持生計，本身因年事已大，無法工作賺錢溫飽，醫療費用又相當昂貴，導致一家人入不敷出，難以維持生計。

大兒子過世後，她到處求助籌措喪葬費用，藍清輝獲悉，協調民間友人許展榮、鄭再松、張勝妹、江宏偉、戴昆財、戴奎浚、黃慶春、藍怡芬、藍一宸、藍一軒，共同捐助新臺幣1萬6,000元，日前於東海派出所內親將善款交付婦人及其孫女，冀望微薄力量可以助她暫時度關，讓她很感動。

枋寮分局長簡彥匡肯定藍清輝帶領所內同仁，在疫情嚴峻當下，對弱勢家庭主動聯絡善心人士解決困難，發揮為人保母精神，足為同仁學習。

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