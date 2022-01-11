尪騙加班！她一開視訊驚見「裸女抖動」心碎：肚裡的不生了

▲原PO致電給老公並開視訊，卻意外見到他與女同事激戰畫面。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

「我肚子裡有小孩沒滿3個月，不能做愛你就找別人做嗎？」一名人妻崩潰表示，老公的工作是24小時待命的，上班忙時2人就傳Line或打字聊天，不過昨天與老公照樣通話聊天時，老公說話有點喘，對於女兒喊著要視訊，還說主管在一旁不方便，不過她仍照樣打開視訊，然而映入眼簾的畫面，卻讓她心碎了，「我已經手機截圖了，準備等你下次回來，直接在所有家人面前攤牌，肚子裡這個孩子也不會出生了…」。

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該名人妻在《Dcard》心碎發文透露，老公上班忙，24小時要待命，經常3至4天才會回家，所以平時都傳Line或打字聊天，而昨天也一如往常的在電話聊天，看似沒有異常，除了老公講話聲音特別喘以外，但女兒這時卻喊著想看爸爸，雖然老公說主管在不方便，原PO仍照女兒的意願打開視訊，老公也不小心按到開視訊「雖然很不清楚，畫面還一直震動，我看到一個側面的裸體…皮膚很白奶還一直晃……我愣住了」。

原PO說道，在那一瞬間心臟跳的很快，甚至覺得不能呼吸，無法接受自己看到的畫面「女生的臉看不清楚，但很明顯她的手唔住嘴巴，老公還不知道他不小心按到（視訊），還裝沒事的繼續跟我說話，我因為太震驚所以大叫你在幹嘛，老公還用很喘的聲音說『我在外面跑步啊，叫那麼大聲幹嘛』」。

原PO表示，自己當下真的哭不出來，只是覺得心好痛「為什麼我這麼信任的老公會做出這種事情？因為我肚子裡有小孩還沒滿3個月，不能做愛？所以你就找別人做嗎？」她甚至還質疑是不是自己身材變差了，變又胖又醜，所以讓老公一點性趣都沒有？「我已經手機截圖了，準備等你下次回來，直接在所有家人面前攤牌，肚子裡這個孩子也不會出生了…」。

文一出網友紛紛鼓勵原PO並回應「我一邊看文章也能一邊感受到你的心痛，加油，希望你能勇敢面對」「這也太誇張了吧，支持大老婆提告」「可邊做邊跟妳通話，理直氣壯說謊，這根本毫無尊重跟愧疚感可言，甚至已在享受偷情的刺激，這種情況就算下跪道歉都不可能原諒了」「蒐證告他！懷孕中，這個精神傷害太大了」「兩個都要告！」「記得把身體養好！中藥補品樣樣不能少，漂漂亮亮健健康康的再找下一段感情，妳是爸媽的心肝，所以你值得更好的！」。



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