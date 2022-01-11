肌肉男友胖10kg「雙下巴炸出」！辣妹嫌醜想分：不愛了…掀論戰

▲原PO無法接受男友變胖。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

雙方初認識之際，第一印象可說是非常重要的起點，一名女網友表示，對自己的外表要求很高，每週都會上健身房，還會爬山做有氧運動，皮膚保養也很注重，當初跟男友在一起，對方還是個肌肉帥哥，沒想到最近越吃越多，男友身材走鐘，雙下巴都跑出來了，對男友的愛也越來越少了。

女網友在Dcard上發文，自己不是天生就好看，所以靠後天努力，讓自己的外在保持在最好的狀態，一直以來追求者蠻多的，不過比起有錢的男生，她更愛長得帥的，「畢竟是談戀愛不是找飯票，我很性感所以我希望我的男人也很性感」。

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剛認識男友時，對方是個肌肉帥哥，不過最近男友食量變大，又不太運動，身材漸漸走鐘，「現在連雙下巴都跑出來了」，對男友的愛也因此變少，想勸男友運動維持身材，但又不知道如何開口，「我果然就是很介意，我不想讓他太難過，感覺好像我只喜歡他的臉和身材，當然那是一大部分原因啦」。

原PO也強調，自己不是外貌協會的，「因為我超介意自己的身材，光是胖2公斤我就不想吃飯了，更不要說男友的10公斤了」。

▲看到男友身材走鐘，對男友的愛也越來越少。（示意圖／pexels）

貼文一出，網友們表示，「就跟他說妳希望他陪妳一起運動啊」、「在他面前看肌肉男的照片刺激他有動力運動」、「感覺要直接講欸，誠實很重要」、「直接明講希望能一起運動，需要點時間，但若能好好溝通並且有耐心，可能有希望」。

不過，多數網友指出，如果今天發文的是男生，留言一定血流成河，「如果性別對調的話，肯定被砲死」、「性別對調肯定被砲到刪文」、「你就是外貌協會啊，人遲早會變老變醜，妳要怎麼辦」、「如果是男生PO文，一定從一樓開始就被嘴成智障，論性別的重要性」、「胖2公斤就不吃飯，笑死，什麼觀念」。