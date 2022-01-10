快訊／翁山蘇姬「非法持有對講機」等3罪名成立　被判4年有期徒刑

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

根據《路透社》、《法新社》最新消息，緬甸法院今（10）日宣判，前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被判處4年有期徒刑，3項罪名包括非法進口、非法持有對講機以及違反防疫法規。

2021年2月，緬甸軍方發動政變後，翁山蘇姬遭軟禁並且面臨11項指控，若所有罪名皆成立，刑期最高將超過百年。去年12月，她因被控煽動、違反防疫法規，遭判處4年有期徒刑，卻引發國際撻伐，之後才又獲得軍政府部分赦免，減刑至2年。

翁山蘇姬否認所有罪狀，其支持者們表示，軍方提出11項指控，只是為了讓政變合法化，並且阻止翁山蘇姬重返政壇。