快訊／翁山蘇姬「非法持有對講機」等3罪名成立　被判4年有期徒刑

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

根據《路透社》、《法新社》最新消息,緬甸法院今(10)日宣判,前國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)被判處4年有期徒刑,3項罪名包括非法進口、非法持有對講機以及違反防疫法規。

2021年2月,緬甸軍方發動政變後,翁山蘇姬遭軟禁並且面臨11項指控,若所有罪名皆成立,刑期最高將超過百年。去年12月,她因被控煽動、違反防疫法規,遭判處4年有期徒刑,卻引發國際撻伐,之後才又獲得軍政府部分赦免,減刑至2年。

翁山蘇姬否認所有罪狀,其支持者們表示,軍方提出11項指控,只是為了讓政變合法化,並且阻止翁山蘇姬重返政壇。

#UPDATE Myanmar junta court convicts Aung San Suu Kyi, sentences her to four years prison



Source with knowledge of case tells @AFP Suu Kyi found guilty of two charges related to illegally importing, owning walkie-talkies, one of breaking coronavirus rules pic.twitter.com/54SInZd77m