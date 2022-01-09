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香菸1根倒插超問號！網曝「許願煙」4字含意：好懷念

▲▼香菸1根倒插超問號！網曝「許願煙」4字含意：好懷念。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書） 

▲許多抽菸的人會將菸盒中的一根香菸倒插。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有聽過「許願菸」嗎？臉書粉專「黑色豪門企業」PO出一張菸盒內將1根香菸倒插的照片，意外吸引近2000人朝聖。不少網友感嘆都是回憶，也有人現在依然照做，因為將菸倒插有著「一帆（反）風順」及達成心願的含意。

據悉，許願菸是指買來新的菸後，將最前方、正中間的一根拿出來許願後倒放回菸盒，並將其留到最後一根才抽，就可以達成心願。此外，倒放的香菸不可以給人抽，也不能抽別人的，否則會衰。

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許多網友都被照片及「許願菸」這詞勾起回憶，「常常這樣放~習慣了」、「自以為幸運菸，笑死以前怎麼可以這麼天真」、「這我試過，小小的願望我都有實現」、「許願菸！許願自己早日得肺癌」、「我因為這根菸被朋友追了1000、2000公尺 為了他要許願我沒給他許，超智障的」、「往往實現的不是願望，是你的肺部疾病」、「我是掉到地板的會這樣放，提醒這隻要給朋友抽」、「許願菸！明明就是為了最後一隻不被別人抽去」。

也有人說，「要開菸盒看數字 那一根要最後抽」、「555才要這樣放吧，相傳每盒只有一根是有記號的，那根菸草是特别等級的，蔣緯國只抽那根，都會叫人先把那根挑出來，結果傳說到了民間演變成許願菸」、「那根是菸王，都留在最後抽，還說那根是一包裡最香的，要從菸盒的數字找第幾排第幾隻根，現在想想，是誰發明的，有夠無言的」。

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