麻警攔查毒犯驚見居家檢疫趴趴走！　幸經查證僅為自主健康管理虛驚一場

▲台南市麻豆分局埤頭派出所，攔查違規機車起獲毒品，卻發現涉案王男疑似居家檢疫對象，幸經查證僅自主健康管理，結束一場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局埤頭派出所，7日凌晨3時10分許發現1部2人雙載機車跨越雙黃線違規，經尾隨攔查發現，後座王姓男子身上有濃厚K他命氣味，並在機車置物箱內起獲王男持有含袋重0.43公克K他命粉末1包及吸食器1個，更發現王男疑似居家檢疫對象，幸經查證僅自主健康管理，虛驚一場。

員警從警用小電腦發現王男疑似居家檢疫對象，員警不敢大意，先做好自身防護措施後，立即將2人帶返所，並通知戶籍所在地玉井區公所及衛生所等防疫單位查處，所幸經查證下，發現王男僅係自主健康管理人員，係因防疫系統連線警用電腦之資料尚未更新，才會顯示居家檢疫之訊息；經向台南市衛生局查證，自主健康管理人員在有佩帶口罩的情況下得以出門。

後續王男經驗尿後呈現三級毒品K他命陽性反應，其持有及吸食三級毒品未達5公克屬行政罰，依違反毒品危害防制條例函送台南市警局裁罰，本案並將持續依據毒品買賣上下游關係，向下刨根向上溯源。

麻豆分局分局長許敏能表示，本案犯嫌雖非居家檢疫人員，但分局人員仍不敢大意，事後針對巡邏車及派出所內外皆進行大消毒，並持續追蹤相關員警近期自身健康狀況，如有發燒或其他症狀，將立即進行篩檢；另毒品可說是各種犯罪的源頭之一，也是造成社會治安混亂的一大原因，麻豆分局將會持續全力打擊毒品，向上溯源並向下刨根，期盼還給大家一個乾淨無毒的居住環境。