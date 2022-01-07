無敵高CP值！「UNIQLO最強單品」鄉民答案超一致：特價狂掃20件

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

UNIQLO算是相對平價的服飾店，不少人都會前去購物，就有網友好奇詢問，UNIQLO最超值的單品是什麼？有什麼服飾非去那買的嗎？貼文引發熱議，不少老客人答案超一致，直呼「真的神！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「UNIQLO最超值的單品是什麼的八卦」為題發文，提到他覺得UNIQLO的內褲比好市多賣的C牌內褲還要好穿，如果說到UNIQLO最強的單品，應該非內褲莫屬吧？大家覺得呢？

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貼文曝光後，不少網友也大讚UNIQLO的內褲，「AIRISM內褲、AIRISM寬版T，這兩個真的神」、「特價的內褲，一次買20件」、「內褲超好穿」、「就內褲、內衣、襪子那些吧」、「內褲、透氣內搭衣」、「290元內褲一次都買十幾件」、「男性內褲，蠻讚的」、「AIRISM系列的內衣褲」、「內衣褲無敵高CP值，每年換都OK」。

▲UNIQLO最值得買的單品是什麼？（示意圖／ETtoday資料照）

還有不少網友提到西裝系列和羽絨外套，「西裝褲」、「休閒西外」、「日本的西外、風衣」、「舒適西裝外套好像還行」、「西裝褲」、「羽絨外套，台灣路上到處可見」、「輕羽絨，也蠻多人穿的」、「無縫羽絨外套，冬天其他外套都收了，買不起的可以等換季特價」。

此外，UNIQLO還有其他商品也被網友力推，「發熱衣吧～剛出的時候潮潮der」、「超彈力牛仔褲」、「九分褲，矮子救星」、「特價襪子，每次只看這個而已」、「內搭褲，品質不錯」、「其實牛仔褲不錯」。