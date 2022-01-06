▲金面媽祖回鑾台北城，雙北25友宮雲集會香安座大典。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2021北台灣媽祖文化節」今（6日）上午小基隆福成宮金面媽祖回鑾台北城，以車巡方式遶經原臺北府城大天后宮舊址（現臺北228紀念公園）後，在臺灣省城隍廟舉行回鑾儀式，由雙北民政局長藍世聰、柯慶忠代表接駕，現場北臺25宮廟媽祖雲集會香，將一同駐駕於臺灣省城隍廟內至1月7日，供信眾參拜祈福。

新北民政局長柯慶忠表示，「2021北臺灣媽祖文化節」活動因疫情延至今日舉辦，此次由平溪區成安宮主辦。活動源自2004年為慶祝臺北建城120週年，由臺北市政府邀集發起「清代臺北府城大天后宮金面天上聖母神像重回臺北城」民俗慶典活動，後擴大為「北臺灣媽祖文化節」，至今已邁入第18年，除了讓信眾體驗媽祖信仰，也促進包括基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等縣市宗教文化交流及地方發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2021北台灣媽祖文化節」今日上午小基隆福成宮金面媽祖回鑾台北城，由雙北民政局長藍世聰、柯慶忠代表接駕。圖左起為李德爐主委、藍世聰局長、柯慶忠局長、胡民樹主委。

小基隆福成宮主委李德爐表示，日據時期，原臺北府城大天后宮舊址（現臺北228紀念公園）一帶建物被拆毀移做軍用，「金面媽祖」神像被移往臺北廳舍暫置，後神像因緣際會移祀鎮座三芝供奉並於1919年興建小基隆福成宮供奉迄今，成為全境信仰中心。

李德爐說，今年因疫情關係，縮小活動規模，取消陣頭等安排，並以車巡方式代替遶境，及遵守中央疫情指揮中心的防疫規範，讓信徒能在安全無虞的環境下參拜祈福。

民政局表示，本次活動自1月6至1月16日為期11天，參與宮廟包括宜蘭南方澳南天宮、基隆市基隆慶安宮、桃園市桃園慈護宮、新竹市香山天后宮及苗栗縣後龍慈雲宮等；首度與台鐵合作，眾媽祖將於1月8日起駕至瑞芳火車站，搭乘平溪支線蒸汽火車巡禮至十分站後，停駕成安宮至1月16日供信眾參拜祈福，並將施放20呎高媽祖天燈為世界祈福，歡迎民眾同來感受媽祖信仰的慈悲深蘊。

民政局提醒，防疫期間，參加活動的信徒仍需謹遵守中央流行疫情指揮中心防疫規範，保護自己也保護他人健康。

【更多新聞】

獨／陳松勇骨灰長眠法鼓山 家屬、看護Yule靜默祝禱

富基漁港點沙公卻來紅蟳！老闆提油救火 「不知所云」回應曝光

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性婚姻配偶也受惠

稀有「小天鵝」現蹤金山 珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光