側翼粉專都是誰經營？　柯昱安曝：立委、議員的助理

▲前北市府副發言人柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲麾下的文宣大將柯昱安，去年底時向柯請辭，隨後爆出網軍、側翼爭議，而柯昱安今（6日）受訪時解釋，經營側翼粉專只需要會作圖就好，所以也有些議員、立委助理會親自成立並管理側翼粉專，「但我絕對沒有操作網軍，也沒有這個成本來操作。」

柯昱安指出，網軍主要可分為4種，第一種「對價關係型」，第二種「惡意攻擊型」，第三種為「側翼粉專」，第四種為「水軍」。

柯昱安說，第一種「對價關係型」，簡單來說就是接案幫忙宣傳。第二種「惡意攻擊型」，同為接案，但卻是以惡意攻擊對方為主要策略。

柯昱安解釋，第三種的「側翼粉專」有很多種類型，難以去辨識幕後經營者是誰，而側翼粉專的策略，是以「簡單明瞭的文字配上梗圖」深入閱聽者的思想。柯舉例，有些側翼粉專會會以二分法的方式做梗圖，變成只要「你不是支持我的人，那你就是中共同路人」。

柯昱安指出，很多側翼粉專的經營者都是公關公司，這些公司為了接到特定政黨或政府的標案，就會特別成立側翼粉專，這樣未來就能不透過公開招標，接到限制性的標案（10萬元以下）。且經營側翼粉專不需要太多成本，只需要會作圖就好，所以也有些議員、立委助理會親自成立並管理側翼粉專。

柯昱安表示，最後一種網軍稱為「水軍」，主要策略是透過大量的分身帳號，去對特定文章做推文或留言，以前的水軍很多都是埃及、阿拉伯國籍帳號，很容易被看穿，但現在的水軍技術進步很多，不會再有其他國籍的帳號出現，全部都是台灣本國的中文帳號，而且在電商平台上搜尋一下，就會跑出很多在販售水軍服務的商店。

柯昱安強調，但現在臉書和PTT抓水軍很嚴格，只要被抓到有對特定貼文或是特定粉專灌水的動作，都會被認定為「無效行為」，並直接刪除全部帳號或粉絲。柯昱安呼籲，現在有在做政治行銷或是政治宣傳的人士，不要再去做這種無效的事情，一看就是「殭屍帳號」。

柯昱安解釋完這四種網軍後強調，「自己絕對沒有操作網軍，也沒有這個成本來操作」，「2018年柯文哲參加台北市長選舉，時常與網紅「合作」，這個不叫做『網軍』。」，柯昱安指出，當時柯文哲自帶流量，有很多網紅都搶著跟柯文哲合作，團隊甚至沒花到半毛錢。