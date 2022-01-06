▲搶約第三劑一「莫」難求！北市2醫院額滿關診，高端接種數勝BNT。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑、洪巧藍／台北報導

桃機群聚擴大至8人確診，也間接催動追加劑打氣，前天有近萬人搶打第三劑，甚至有醫院出現一「莫」難求盛況！記者實際到北市各大醫院官網查看疫苗預約狀況，發現台北榮總、三軍總醫院莫德納第三劑都是「額滿關診」狀態，醫師表示，無論院內員工或民眾，第三劑選擇莫德納的意願都高於其他廠牌，可能與指揮中心最初宣導方式有關。

依據中央流行疫情指揮中心統計，截至1/4莫德納追加劑就打了15萬7534劑，遠高於BNT的1萬4152與高端1813劑。

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台北榮總社區醫學科主任陳育群受訪時表示，台北榮總疫苗門診每天開設400至450名額，採員工與民眾分流，且為了讓民眾每天都有選擇，一天只會開設一種疫苗，只有莫德納會「提前約滿」。

▲▼北榮第三劑莫德納預約夯。（圖／翻攝北榮官網）

台北榮總第三劑接種的高峰期落在12月，為了響應政府讓醫護人員優先施打第三劑政策，一個月就打了2000多劑莫德納，後來開放民眾預約後，上週員工與民眾共接種709劑莫德納，BNT只打了230劑，打氣還不及高端267劑。

陳育群提到，由於民眾預約疫苗都是透過台北市平台，下週也會依照預約情況調整疫苗分配，盡可能讓多一點民眾都可約到莫德納。

雖然有醫院出現莫德納滿約盛況，但也有不少醫院仍有餘額。記者實際到台大醫院官網察看疫苗預約接種，各類第三劑尚未額滿，可以順利進行預約。長庚醫院各院區也都有疫苗可打。

台大院方也表示，過去兩週第三劑不分廠牌的疫苗門診都未掛滿，每天施打量約1千劑，目前為止量能相當充足，有需要民眾都可以上網直接掛號預約。