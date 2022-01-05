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羅志祥上台前激動落淚　傅崐萁：人難免犯錯…感恩看到人性光輝

▲▼羅志祥。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

▲羅志祥。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

記者黃巈禾／台北報導

羅志祥2020年因感情風波重創演藝事業，沉寂2年後，這次登上花蓮跨年演唱會舞台正式宣告復出。花蓮立委傅崐萁5日透露，羅志祥上台前早已落淚，現場呼喊聲，讓羅志祥上台前所有壓力都釋放，而人一生難免犯錯，感恩看到台灣人性光輝。

傅崐萁今天接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，羅志祥過去的表演深得民眾喜愛，不僅兩岸，甚至東南亞，代表的是一個巨星，從台灣誕生，任何人一生當中難免有跌倒迷網的時候，「我們如果能為他開一扇門，我想我們的人生會多一扇窗」，因為羅志祥是花蓮的孩子，全天下沒有任何人可以拒絕一個受傷的孩子回家。

傅崐萁指出，兩人本來就認識，2008年他過去擔任立委的時候有辦國際觀光節，到今年第14年，台灣第一個由地方辦大型舞台秀、標準大舞台就是花蓮，花東地區人民沒必要每次都要到台北去買演唱會票，為什麼不能在花聯享有一樣的表演，2008年那次辦了10天10夜，後來改辦到夏天，之前也有邀約羅志祥演出。

▲▼傅崐萁擁抱羅志祥「親暱2字稱呼」送22字祝福：花蓮永遠留燈給家人。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

▲傅崐萁擁抱羅志祥。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

傅崐萁提到，羅志祥過去為台灣行銷整體形象，把台灣的光芒帶到很多國家，人難免一生中會有犯錯，這是必然的，每個人從呱呱落地到長大都會有相關問題，今天很感恩是看到台灣人性光輝、願意給羅志祥支持跟機會，當然羅志祥自己也必須勇敢站起來面對，徐榛蔚身為地方父母官，而他過去也擔任縣長，必須承擔自己的孩子面對的挑戰，這沒有其他太多考量。

傅崐萁透露羅志祥上台前有落淚，他表示，花蓮跨年晚會大概有10萬人，電視觀看數有150萬，線上觀看是台北2.5倍，現場近10萬人用溫暖力量為羅志祥加油，台灣人很善良，給孩子站起來的機會，現場呼喊聲，讓羅志祥上台前所有壓力都釋放。

跨年晚會演出結束後，羅志祥坦言，當初接到跨年演出邀約時，內心既興奮又忐忑，「不知道大眾會如何看待我？」然而，當傅崐萁在台上說「花蓮是我們的家，就從這裡重新出發」並叫他的名字時，一聽台下的尖叫聲，他終於放下心中的大石頭，「感覺自己回來了」。

相較於一開始的緊張和不安，羅志祥表示，更多的感觸是「悸動和感動」，雖然戴著墨鏡演出，但淚水一直在眼眶打轉，「呈現自己最好的一面，不能辜負大家的接納與期待，謝謝花蓮、謝謝縣長委員還有看著我的你們。」

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