瘋電影／天兵阿榮　每個３Ｃ產品背後都有個孤獨的靈魂

文／賴賴

瘋言瘋語：

太有意義的劇本了，非常適合帶大小朋友去觀影，教育意義十足，當每個人都有一台手機，他們不需要花力氣去交朋友，只要在網路上打打字，充分傳達了這個時代孩子的寂寞與悲哀，每個人把３Ｃ當作至親，而在人際關係上全靠著虛榮成績來為自己加分，要有有錢的父母才能出來社會走跳的價值觀，或靠著譁眾取寵來取悅大家的目光，這些都扭曲了人際關係最重要的意涵，電影劇本寫得太棒了。

機器人有了人性，而人類卻因為財富只在乎貪念，非常簡明扼要的帶出好人壞人全因錯誤的價值觀，於是變得如此不堪，並點出現在兒童學升人手3C，談的也是3C，就算近在咫尺也要透過3C來溝通，並從點讚數肯定自己，對於真正如何做人交朋友，卻越來越忽視，從一個有瑕疵的機器人中，學生拾回初心，找到童年時的真摯，而原來每個擁有3C的孩子背後，都是孤獨的。

非常非常推薦父母帶孩子一起去看，會有很大的反思效果。



片 名：天兵阿榮

英文片名：Ron's Gone Wrong

類 型：動畫、冒險

上映日期：2021-10-29

片 長：01時47分

導 演：莎拉史密斯(Sarah Smith) 、 J•P•維恩(Jean-Philippe Vine) 、 奧克塔維奧羅德里格斯(Octavio E. Rodriguez)

演 員：查克葛里芬納奇(Zach Galifianakis) 、 艾德赫姆斯(Ed Helms) 、 奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman) 、 賈斯提斯史密斯(Justice Smith)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《天兵阿榮》故事敘述在不遠的將來，人工智慧機器人的魅力席捲全球，成為未來世界最受歡迎的產品。在科技世代下長大的孩子，每個人都渴望擁有一個機器人作伴，主角巴尼也不例外，他希望跟別的孩子一樣，擁有一台酷炫的機器人，終於在一場因緣際會下他和機器人阿榮相遇了，然而阿榮卻有些地方不太對勁…



《天兵阿榮》是一個關於友誼的故事，藉由男孩巴尼和機器人阿榮的冒險，探索現今世代下友情與成長的意義。

▲一台瑕疵機器人，原本該被損毀的，變成生日禮物。

▲原來都是阿榮的童年好友，卻在長大價值觀改變後，疏遠了。

▲單親巴尼過著低端不受同學歡迎的校園生活，所以阿榮填補了他交友空缺。

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