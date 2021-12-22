瘋電影／蜘蛛人：無家日　那些年你看到的壞人都有故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

嚴格來說你必須複習過去所有蜘蛛人故事大綱，包括他們的敵人，還有復仇者聯盟的奇異博士，於是在這一部片中所有的劇情，你才有辦法無縫接軌而去感受其中的恩怨與感動，否則就是別人看完血派噴張熱血奔騰，然後你霧颯颯，等回來做完功課後，還得再進院一次，畢竟這種旗艦版也不會再出一次，所以一定要先做好腳色功課再進院。

這部電影的節奏速度之快，幾乎連眨眼的次數都必須減少，而善惡中的轉折拿捏，終於在三代蜘蛛人同時出現後，有了喘息的空間，畢竟悲傷不能再加速中，如果說蜘蛛人的宿命注定要失去，這一集也就真的是大寫的悲痛了，不過至少在平行宇宙中，他們還能彼此成為彼此的靈魂至交。

每個壞人背後都有一個傷心的故事，而超級英雄正應驗了那句「沒有人後受罪，哪來人前顯貴」，這片蜘蛛人是一部對過去所有壞人腳色的交代，是非善惡不再那麼片面，非常有內涵，要再做好功課再進去看一次。

片 名：蜘蛛人：無家日

英文片名：Spider-Man: No Way Home

類 型：動作、冒險

上映日期：2021-12-15

片 長：02時28分

導 演：瓊華茲(Jon Watts)

演 員：湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 辛蒂亞(Zendaya) 、 班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、 安格利萊斯(Angourie Rice) 、 梅莉莎托梅(Marisa Tomei) 、 JK西蒙斯(J.K. Simmons) 、 傑米福克斯(Jamie Foxx) 、 艾爾菲摩里納(Alfred Molina) 、 Martin Starr(Martin Starr) 、 雅各貝塔隆(Jacob Batalon) 、 威廉達佛(Willem Dafoe)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

故事接續《蜘蛛人：離家日》片尾，描述號角日報對外公佈了蜘蛛人真實身份是彼得帕克後，警察指控他利用無人機殺害神秘法師，讓彼得帕克遭到輿論攻擊、而他與親友的生活也大受影響。為了改變現況，絕望的彼得帕克找上了「奇異博士」，希望他施展法術讓大家忘記他是蜘蛛人的事實。

▲兩個身分曝光後，周圍親友全陷入危機。

▲來找奇異博士幫助解決目前困境。

▲沙人為救身患絕症的女兒，一心只想拿到錢為女兒治療。

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