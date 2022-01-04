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高雄「酒駕大執法」8天抓535件！網傻：消毒酒精都噴嘴巴？

▲彰警執行酒駕取締勤務。（資料圖／彰化警方提供）

▲警方執行酒駕取締勤務，圖與本文無關。（示意圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市38歲黃姓男子26日晚間酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸分受重傷，而市長陳其邁震怒下令嚴查，警方展開為期8天的酒駕查勤專案，共查獲535件酒駕案件。

38歲范女一家四口去年12月26日被酒駕撞上，導致范女死亡，林姓男子及2個小女兒都受到重傷，其中大女兒全口牙齒幾乎被撞斷。對此，高雄市長陳其邁震怒，邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市府警察局、法制局、交通局等相關局處共同研議相關配套措施並強力執法。

據《中時新聞網》報導，高市警去年12月27日至今年1月3日展開為期8天的「酒駕大執法」專案，共計查獲535件酒駕案，其中舉發有223件、移送公共危險312件。

該文經粉專「一百五」分享後，網友紛紛留言，「放話再抓都可以一天60幾件，平常的高雄原來這麼可怕」、「We Care那些貨都哪去了」、「8天過了，請大家自求多福？」「高雄愛河裡面是不是有酒精」、「平常進出場所消毒都噴嘴裡是不是啊」、「算了一下，平均一天69件…每小時近2.8件…也就是說酒駕幾乎無時無刻在發生」。

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