肯德基開賣百元愛心餐券！謝欣穎先認購　爆華燈兇手「有嚇一跳」

▲肯德基推出「分饗 生命因而不同凡響」愛心餐券認購公益活動，邀請《華燈初上》演員謝欣穎擔任愛心大使。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基和世界展望會合作，推出「分饗 生命因而不同凡響」愛心餐券認購公益活動，邀請在《華燈初上》飾演百合的演員謝欣穎擔任愛心大使，除了率先響應認購餐券，更提到當初知道兇手是誰時「有嚇一跳」。而消費者自即日起至1月24日期間，至全台肯德基及官網認購100元愛心餐券，就能替弱勢兒童送暖。

肯德基從2016年開始和台灣世界展望會合作，長期以來於門市放置零錢捐款箱、定期發起企業員工捐款、公益商品販售等，今年也再次於年前以「分饗 生命因而不同凡響」為主題，推出愛心餐券認購公益活動，盼集結大眾的力量，一起送愛心，豐富孩子們的一餐。

業者特別邀請了近期在熱播影集《華燈初上》擔任要角「黃百合（Yuri）」的謝欣穎，擔任愛心餐券公益大使，她透露私底下非常喜歡小朋友，接到活動邀請時也毫不猶豫的立刻答應，活動現場上更率先認購50張愛心餐券。

謝欣穎表示，在這個需要愛的世界裡，希望能透過自身的影響力、號召大家一起參與這個愛心分饗活動，幫助更多弱勢孩童，將溫暖送到全台需要幫助的家庭中，尤其今年的大環境對這些小朋友來說非常辛苦，所以我們更需要在這個時刻分享我們的愛心，傳遞溫暖給他們。

▲謝欣穎在《華燈初上》飾演百合，也被網友懷疑可能是兇手。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

謝欣穎也向媒體透露，由於《華燈》劇本是一季一季給演員，在拍戲時，大家都不知道兇手是誰，演員跟觀眾一樣的狀態，「第一季都有在猜，但大家都有可能，劇本非常完整，完整到任何一人是兇手，觀眾都不會難過。」但後來她得知兇手時，坦言「有嚇一跳」。



「分饗 生命因而不同凡響」餐券於即日起至1月24日(四)期間販售，消費者可於全台肯德基餐廳認購，此外也特別推出線上認購的功能，面額100元的愛心餐券內容，可以幫助世界展望會的弱勢孩童兌換價值$182的餐點，包含2塊咔啦脆雞、小份香酥脆薯、一杯小杯百事可樂，消費者可於網路訂餐時，於結帳頁面的加購專區認購。

業者期望民眾能發揮「你一份，我一份」的分享精神，只要動動手指，便能將愛心傳送予需要溫暖餐食的孩童，此次預計發售2萬張愛心餐券，認購活動結束後，肯德基會將全台募集餐券全數交由台灣世界展望會，分配給經濟弱勢的孩童。

▲肯德基與台灣世界展望會合作，推出「分饗 生命因而不同凡響」愛心餐券認購公益活動。（圖／業者提供）