華航2機師遭「突破性感染」　民航局研判：應在美國染疫

▲華航兩名機師確診，民航局研判應該是於美國當地受感染。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園機場從昨（3）晚至今日，已傳出4人染疫，華航隨後也驚傳有2名執飛美國線的機師確診，皆接種過2劑疫苗，於防疫旅館居檢5天被採檢確診，目前無明顯症狀。指揮中心今天證實兩名機師案號分別為17201、17228，均自美國入境，民航局則研判，兩名機師應該是在美國當地受感染，兩人同班機組員採檢則尚未出爐。

中華航空今傳出2名約29日前後入境的機師染疫，據了解，倆人分別執飛洛杉磯及安克拉治，且都已接種過2劑疫苗，屬於突破性感染。對此，華航僅回應由指揮中心說明，並強調恪遵政府防疫政策，重視員工健康與安全，並為第三劑施打特別設立疫苗接種站，目前前後艙機組員第三劑施打率近4成，也會持續安排協助員工盡速施打疫苗。

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指揮中心指揮官陳時中今天下午證實，兩名機師案號分別為17201、17228，一人在入境採檢時為陽性，另一位是在居檢的第4或5日採檢陽性，同班機機組員已列入匡列採檢名單，兩人都未進入社區。

民航局則回應，2機師執飛前經採檢都是陰性，因此研判兩人是在美國當地受感染，且結束勤務後一人返台隨即確診、另一人則於防疫旅館隔離期間採檢確診，兩人都未進入社區，目前兩機師同班機組員已匡列數人，採檢結果則尚未出爐。