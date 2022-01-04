產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

▲奇美產後護理之家，提供33歲蔡媽媽及1對雙胞胎產後專業醫療照護，蔡媽媽夫妻抱著孩子，感謝醫護人員悉心照顧。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

依據國民健康署資料顯示，早產兒比例逐年攀升，2020年懷孕週數未滿37週之早產兒占10.53％，新生兒除早產兒，還有雙胞胎、先天性心臟病及低體重兒等疾病因素高需求照護的寶寶，而對於寶寶、家庭、心理及醫療支出都帶來不少影響，如何提供產婦與新生兒專業醫療照顧是重要課題。

奇美產後護理之家主任張愷芳舉案例說明，1名33歲蔡媽媽孕有一對雙胞胎，孕期發現血壓高以口服藥控制，於32+5週因嚴重子癲症、血壓高頭暈及血小板減少症至奇美醫學中心安胎，安胎18天後於35+3週以剖腹產方式生產，4天後入住奇美產後護理之家，持續照護蔡媽媽血壓高、雙腳水腫的問題，並會診心臟血管內科及腎臟科醫師追蹤治療。

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而在2021年10月5日出生的蔡姓雙胞胎，住入住奇美產後護理之家，蔡小哥出生體重2470公克，護理師經與家屬溝通後，以母奶和母奶添加劑餵養，於返家前體重3150公克；蔡小弟出生體重1760公克，為維持穩定熱量提供以早產兒配方奶搭配母乳餵養，返家前體重2665公克，都有長足進步。

根據內政部統計，2020年台灣只有16萬5249名新生兒，創下新低點，死亡人數為17萬3156人，首次超過出生人數，人口也首度出現負成長。奇美產後護理之家成立於2020年11月30日，收住對象為產後1個月內的產婦、及其新生兒，而這些新生兒又有早產兒、雙胞胎、先天性心臟病及低體重兒等疾病因素高需求照護的寶寶，不可不慎加看待。

早產兒指的是懷孕週數低於37週出生的嬰兒，依出生週數可再細分為極度早產（小於28週）、高度早產（28-31+6週）、中度早產（32-33+6週）、晚期早產

（34-36+6週），其中若是依出生體重則可再細分為極低體重（ELBW，小於1000公克）、非常低體重（VLBW，小於1500公克）、低體重（LBW，小於2500公克）。

每個早產兒都是獨立的個體，且早產兒比足月兒生長發育要快得多，所以必須幫每個早產兒擬訂個別化的營養支持計畫，針對不同的營養支持階段，所需要注意以及強化的重點也不盡相同，且因為了解家長的擔憂，知道這時候的他們需要更多的時間學習與適應，護理師24小時不間斷地守護母嬰健康，貼近孩子的需求，更為家長打造專屬的教戰計畫，可以銜接返家照護更安心。

張愷芳主任說，早產兒在住院過程中度過一關又一關的挑戰後，終於來到了出院回家的時刻，也就是進入了營養支持的第三階段出院後營養期，即出院後仍然要繼續使用早產兒出院後專用配方奶粉，或是經過母奶添加劑強化過後的母奶，所謂早產兒出院後專用配方奶粉，即為一種專為「早產兒」或「低體重兒」（即出生體重低於2500公克）所設計的，以符合其特殊的營養需求及成長所需，用以銜接住院中使用的早產兒專用奶水和足月新生兒的一般配方奶粉。

針對出院後早產兒或低體重兒，因其胃容量較小或是消化功能尚未成熟健全，奇美產後護理之家會依照個別情況調整餵食頻率，通常是平均每3小時哺餵一次，待體重較大或是整體狀況更穩定時，再轉換為平均每4小時哺餵一次。

奇美醫學中心兒科部醫師周昀表示，針對患有先天性心臟病（如心室中膈缺損之病嬰），出院後除了延續限水治療以外，也會依照個別情況（包括：心室中膈缺損的類別以及大小的不同、是否合併早產或是其他合併症等等）以及個別體重成長的幅度，調整奶量以及每毫升的熱量，並協助家屬學會如何加奶、如何泡奶添加熱量、以及如何觀察寶寶臨床狀況。

奇美醫院附設奇美產後護理之家，延續奇美醫院產後照護，無縫接軌產婦及新生兒專業照顧，讓產婦接受婦產科醫療照護、中醫調養、營養科搭配中醫食療飲食、復健部的產後體能復原及護理人員的24小時照護；新生兒更是在兒科醫療團隊及24小時護理人員專業照護下，讓產後婦女可以放心坐月子，更安心把自己寶貝交給專業照顧。