　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度郵輪驚傳66人染疫　2000乘客、船員全部禁止上岸

▲▼印度疫情、印度醫院、住院。（圖／路透）

▲染疫的船員已經被隔離，檢測程序仍在進行中。（示意圖／路透社）

鑽石公主號郵輪染疫事件在印度重演！一艘從孟買航行到果阿的印度郵輪至少有66名乘客被驗出感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），船上所有人員目前禁止登岸。

印度果阿省（Goa）衛生局長拉尼（Vishwajit Rane）下午在推特說：「柯爾德莉亞號（Cordelia）郵輪上2000人的檢體中，有66件驗出COVID-19陽性反應。」

拉尼並說：「當局將會決定是否允許乘客下船。」

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這艘郵輪是從孟買航行到果阿，船上至少有2000名在海上跨年的乘客。港口人員昨天登船檢驗，發現1名船員感染COVID-19病毒，於是開始對全船乘客進行檢測。

這名船員已被隔離。檢測程序仍在進行中，感染人數可能還會上升。果阿省政府強調，在COVID-19檢測結果全部出爐之前，所有乘客都不得登岸。

果阿省位於印度西岸，因曾為葡萄牙殖民地，和印度其他地方比較，異國風味十足，疫情爆發之前，面對阿拉伯海的沙灘，每年吸引大批國內外遊客前往。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度郵輪驚傳66人染疫　2000乘客、船員全部禁止上岸

法國高中生品嘗「台灣營養午餐」　妹子愛上平凡小甜點想跟它結婚

比利時同意購買「輝瑞及默沙東口服藥」　各採購1萬份

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

日媒調查：8成4日本企業看好「2022年經濟情勢」

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警稱「罕見」：嫌犯竟是陌生人

巴西總統波索納洛「傳緊急住院」　疑因腸阻塞

加拿大驚傳不明疾病！「5大症狀」曝光　吹哨人：年輕感染者暴增

女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

12周大嬰斷17根肋骨　遭媽男友活活打死！他「裝慈父」假哭全被拍

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

搭車沒錢！路人幫買車票借一千　大陸人狂讚台灣：處處有溫情

美軍伙食超好！阿兵哥導覽餐廳　自助夾菜、飲料續杯還有冰淇淋

印度郵輪驚傳66人染疫　2000乘客、船員全部禁止上岸

法國高中生品嘗「台灣營養午餐」　妹子愛上平凡小甜點想跟它結婚

比利時同意購買「輝瑞及默沙東口服藥」　各採購1萬份

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

日媒調查：8成4日本企業看好「2022年經濟情勢」

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警稱「罕見」：嫌犯竟是陌生人

巴西總統波索納洛「傳緊急住院」　疑因腸阻塞

加拿大驚傳不明疾病！「5大症狀」曝光　吹哨人：年輕感染者暴增

女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

12周大嬰斷17根肋骨　遭媽男友活活打死！他「裝慈父」假哭全被拍

「業績達標」仍被資遣！7年業務傻：說我上班時回家　網點破真相

買iPad Pro怕被老公罵！她「計畫通」送警局說撿到　竟被貪警A走

印度郵輪驚傳66人染疫　2000乘客、船員全部禁止上岸

印尼1月暫停煤炭出口　南京、江陰領港染疫讓散裝船運價攀升

北車阿嬤推銷口香糖！他婉拒遭嗆「沒愛心」　網曝1招神回擊

台灣飛人大復活　劉錚20分4籃板3助攻3阻攻領勝

國泰航空貨運航班停飛一周讓航空貨運運價撐在高點　月中估再漲一波

通緝男拒檢衝撞「遭警連轟6槍」開車逃　亡命5小時遭逮

桃園機場確診者曾在忠貞市場擺攤　市府將進行清消作業

法國高中生品嘗「台灣營養午餐」　妹子愛上平凡小甜點想跟它結婚

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

加拿大不明疾病　5大症狀曝光

80kg胖妹靠生存遊戲甩肉變「軍武女神」

Omicron太像感冒！專家：出現8症狀應立即篩檢

她遭兩男「10km輪流開車」性侵！印警1原因驚：罕見

女球迷驚覺球經背後怪怪的　狂打警告竟救了他

Omicron迅速傳播　研究：因擅於躲避免疫系統

法國高中生品嘗台灣營養午餐　小甜點妹子愛到想結婚

比利時同意購買輝瑞及默沙東口服藥　各採購1萬份

日媒調查：8成4日本企業看好2022年經濟情勢

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山死因成謎

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

12周大男嬰17根肋骨骨折！被媽男友活活打死

最危險小行星「死神星」2029年逼近地球

更多熱門

相關新聞

即／探索夢號今返回基隆港　157旅客PCR出爐

即／探索夢號今返回基隆港　157旅客PCR出爐

郵輪「探索夢號」在基隆港於2021年12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，於2日上午10時10分返回基隆港，由於防疫規定，157名搭船旅客在離開之前，隨船醫生團隊將協助旅客依樓層分區PCR採檢，郵輪靠岸後將檢體送至部立基隆醫院檢測。衛福部基隆醫院表示，PCR採測共157名旅客，篩檢結果全為「陰性」。

探索夢號今返基隆港！157名旅客PCR結果下午出爐

探索夢號今返基隆港！157名旅客PCR結果下午出爐

探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

船上再爆疫情！　美CDC調查68艘郵輪

船上再爆疫情！　美CDC調查68艘郵輪

孟加拉郵輪大火37死　船上載800人

孟加拉郵輪大火37死　船上載800人

關鍵字：

郵輪

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

機場員工確診為本土病例　桃機今晚緊急清消

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

營養師教12個好習慣讓你一定瘦

吃3年泡麵！24歲男「最近常便祕」　醫一照大腸鏡驚呆

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

即／Toyz出來了！勒戒所評估無吸毒傾向獲釋

高雄22歲妹狂譙力宏敢挨告！晚間現身了

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面