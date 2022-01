印度郵輪驚傳66人染疫　2000乘客、船員全部禁止上岸

▲染疫的船員已經被隔離,檢測程序仍在進行中。(示意圖/路透社)

鑽石公主號郵輪染疫事件在印度重演!一艘從孟買航行到果阿的印度郵輪至少有66名乘客被驗出感染COVID-19(2019冠狀病毒疾病),船上所有人員目前禁止登岸。

印度果阿省(Goa)衛生局長拉尼(Vishwajit Rane)下午在推特說:「柯爾德莉亞號(Cordelia)郵輪上2000人的檢體中,有66件驗出COVID-19陽性反應。」

拉尼並說:「當局將會決定是否允許乘客下船。」

根據印度斯坦時報(Hindustan Times)報導,這艘郵輪是從孟買航行到果阿,船上至少有2000名在海上跨年的乘客。港口人員昨天登船檢驗,發現1名船員感染COVID-19病毒,於是開始對全船乘客進行檢測。

這名船員已被隔離。檢測程序仍在進行中,感染人數可能還會上升。果阿省政府強調,在COVID-19檢測結果全部出爐之前,所有乘客都不得登岸。

果阿省位於印度西岸,因曾為葡萄牙殖民地,和印度其他地方比較,異國風味十足,疫情爆發之前,面對阿拉伯海的沙灘,每年吸引大批國內外遊客前往。

Nearly 2,000 passengers on #Mumbai-#Goa luxury cruise ship '#Cordelia' continue to be confined on board off Goa's Mormugao Port after a crew member tested positive for Covid, state Health Minister Vishwajit Rane (@visrane) said on Monday. pic.twitter.com/FFy8LF7wNu