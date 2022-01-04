買iPad Pro怕被老公罵！她「計畫通」送警局說撿到　竟被貪警A走

▲洪女怕偷買iPad Pro會被老公罵，決定利用撿到遺失物半年後未領取，便可歸屬拾得人的規定。（示意圖／記者洪聖壹攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名洪姓婦人想買iPad Pro又怕被老公罵，竟想到檢遺失物半年「歸屬拾得人」的法規；沒想到，洪女照做後，全新的iPad Pro竟被貪心的陳姓員警領走，讓她忍不住打電話追查真相，這才讓案情曝光。事後，新北地檢署依貪汙治罪條例起訴陳姓員警。

洪女2021年6月因很想買iPad Pro，又擔心買下去會被老公罵，因此拜託朋友幫她刷信用卡，她再以「撿到遺失物」送到警局，只要坐等半年，就可以順理成章的拿到這台iPad Pro使用。

沒想到，中和警分局受理案件的陳姓員警看到全新未拆的iPad Pro後，竟心生歹念，用同事的名義創建公文，同時發文給洪女，謊稱iPad Pro已被遺失者領回，讓接到通知的洪女頓時嚇傻。

洪女立刻打電話給公文上的承辦人員，承辦人員接獲後馬上詢問陳姓員警。陳員發現事情不妙，立刻將平版帶回分局，用分局的信封重新裝訂並附上編號，假裝剛從保管室取出，要通知洪女領回，但分局調閱監視器畫面後揭穿陳員的犯行，將陳以貪汙治罪條例送辦。

檢方表示，陳員犯後坦承犯行，亦於2021年7月離職，考量他一時失慮侵佔要價5萬元以下的平版又未拆封，情節還算輕微，因此請求法院減輕其刑。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘