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被指包庇毒蟲掉包尿液拼2年獲清白　他怒控政風官「多嘴」贏了

▲台北市政府警察局外官。（圖／翻攝GoogleMap）

▲台北市政府警察局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者黃哲民／台北報導

台北市警局政風室1名吳姓專員，2016年奉命調查1名陳姓警員涉嫌掉包毒犯尿液檢體的風紀案件，涉將案情節透露給警分局督察組長，陳男之後洗刷清白，不滿吳男走漏風聲，害他被冤枉還遭警分局長臭罵，告發吳男涉嫌洩密，吳男辯稱須請分局配合提供資料而稍加說明，台北地院審理認為吳男法治觀念顯有不足，依洩密罪判刑4月，可上訴。

本案源於新北地檢署2016年偵辦一起吸毒案，監控得知嫌犯送驗的尿液檢體疑似找弟弟冒充，而承辦該案的陳姓警員涉嫌包庇掉包，於是指揮台北市警局政風室，直接到派出所調取監視畫面等證物，政風室派時任政風專員的吳男處理。

吳男同年5月10日上午10時許，到陳男任職的派出所調取資料，分局督察組長得知，拜託吳男告知為了什麼事而來、好讓他向分局長報告，吳男涉嫌當面向督察組長透露案情，分局長收到回報，當面責備陳男。

陳男忍耐2年，2018年被確認沒涉及不法，他寫信到警政署長信箱投訴，又到臉書《NPA署長室》爆料全案經過，廉政署獲報調查，將吳男送辦。吳男不認罪，堅稱當時需要分局協助提供證物，所以稍加說明案由，但他不是偵辦刑案人員，沒有遵守偵查不公開的義務，也不是他洩密給分局長。

法官審理認為，公務員依法有絕對保守政府機關機密的義務，吳男不應洩露刑案偵查秘密，何況他自承上級機關發公文，就可直接向下級機關調取資料，什麼都不必透露，本案就是因檢方擔心派出所包庇，才指揮政風人員去處理，更須保密，可見吳男辯詞不可採，法治觀念顯有不足，依洩密罪判刑4月、得易科罰金12萬元，因吳男不認罪，沒給緩刑，可上訴，吳男已調離原職。

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