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網路上起口角約「單挑」　不講武德！他撂2人3打1下場曝

▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲楊姓男子和劉姓男子因故在網路上發生糾紛，2人相約「單挑」，未料楊男竟帶了2名友人助陣，痛毆劉男。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫 pakutaso）

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

雲林一名楊姓男子在2021年3月時，因故在網路上和一名劉姓男子發生糾紛，於是2人相約出來「打架」，熟知楊男卻直接找來2名友人持2把野營刀助陣，3人對著劉男就是一陣痛打，打的劉男全身多處擦挫傷，還因此受有蜘蛛網膜下出血。警方獲報後到場將3人逮捕移送。台中地檢署日前偵結，依聚眾鬥毆罪嫌起訴3人。

雲林一名楊姓男子因故在網路上和劉姓男子發生爭吵，2人相約要出面「打架」，不料楊男卻在2人相約「單挑」時，帶著2名友人持著2把野營刀前來助陣，一等劉男走出其住處大門時，3人便一擁而上，對著劉男就是一陣痛打，過程中還因此打壞大樓大廳裡的壓克力箱，就連大廳牆面和地板也都有受損，造成劉男因此受有蜘蛛網膜下出血、全身多處撕裂傷與擦挫傷等。

警方獲報後也緊急到場處理，將打人的3人全部逮捕，並將劉男緊急送醫救治，事後依法將3人移送地檢署偵辦，不過3人應訊時皆否認相關犯罪事實。

但台中地檢署勘驗相關監視器畫面後指出，監視器畫面顯示，3人毆打劉男的時間相當長，且還攜帶2把野營刀，楊男等3人打人的時候更是毫無猶豫，況且劉男的住處為台中，更與住在雲林的楊男等人毫無地緣關係，不採信3人的辯詞，認定3人犯罪事實明確，依聚眾鬥毆罪嫌將3人起訴。

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