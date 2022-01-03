年輕人不愛！　Innisfree中國大撤店「削減8成門市」

▲ 南韓美妝品牌Innisfree(悅詩風吟)將在中國大陸市場大舉撤店。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

南韓美妝品牌Innisfree（悅詩風吟）將在中國大陸市場大舉撤店，從800多家削減到僅剩140家，撤店數量達600多家，撤店率超80%。

據《21世紀經濟報導》，悅詩風吟是南韓化妝品巨頭「愛茉莉太平洋」旗下的化妝品品牌。針對此次撤店，集團相關負責人表示，正對悅詩風吟品牌進行渠道優化，而這樣的門店調整在2022年仍將持續。

該負責人指出，愛茉莉太平洋集團將針對中國市場進行新一輪策略調整，不過僅對悅詩風吟門店進行優化縮減，不涉及其他品牌；未來在中國市場，集團將著重發力中高端及線上領域。

據瞭解，悅詩風吟的定位是20~26歲的學生和年輕女性可以使用的平價護膚彩妝，於2012年正式進入大陸市場，從2014年起以每年新開100家門店的速度進入二三線城市，巔峰時期在大陸擁有超過800家門店。

不過，悅詩風吟在2019年就關閉了40家虧損門店，2020年關店速度明顯加快，又關閉了至少90家虧損門店，到了2021年5月又傳出要關閉約170家大陸市場門店。

對於閉店的原因，愛茉莉太平洋表示，除了新冠肺炎疫情影響，該護膚品牌在中國大陸市場的受歡迎程度也在下降；消費者開始轉向追求奢侈品牌或高性價比品牌，並開始避開中等價位的產品。

▲Etude House去年徹底關閉中國大陸市場所有線下門店 。（圖／翻攝自微博）

事實上，悅詩風吟也不是愛茉莉太平洋旗下第一個在大陸市場大量關店的品牌。集團旗下品牌之一Etude House，在2021年3月就已經徹底關閉了大陸市場所有的線下門店，僅保留線下美妝集合點「調色師」渠道，其他都轉為線上經營。

據其官網數據，Etude House於2013年進入大陸市場，巔峰時期也曾在北京、上海、廣州、武漢等25個城市開設了58家品牌直營店。