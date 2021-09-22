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奇美音樂節「遇見莫札特」　重返音樂神童的輝煌年代

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館繼去年推出「貝多芬」系列音樂會大受好評後，今年適逢莫札特逝世230週年紀念，特舉辦「遇見莫札特」活動，結合名琴、名家與名曲推出一場講座與4場音樂會，以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美博物館多年來推廣古典樂不遺餘力，今年再度推出「奇美音樂節──遇見莫札特」系列音樂會，邀請國立臺南藝術大學音樂系教授謝斐紋擔任策劃，除了可以聆賞莫札特的經典作品，還能聽見前輩兼忘年之交海頓之作，以及受莫札特影響的浪漫樂派如舒伯特、孟德爾頌與布拉姆斯等大師作品，節目包括専題講座與多元類型的音樂會，從協奏曲、交響曲、美聲演唱、鋼琴獨奏到室內樂等，且每場音樂會皆安排導聆，幫助民眾輕鬆進入莫札特的年代，感受德奧樂派的雋永樂章，認識古典時期到浪漫樂派音樂風格的承襲與演變。

此次音樂節同樣祭出奇美典藏提琴，精選阿瑪蒂、史特拉底瓦里、瓜達尼尼等12把名琴配合演出，包括世界公認最早、由安德烈．阿瑪蒂於1566年製作的大提琴「查理九世」，史特拉底瓦里1722年打造的傳奇作品「姚阿幸－艾爾曼」，以及稀珍罕見的瓜達尼尼四重奏等都將再度亮相。奇美博物館表示，希望透過音樂節提供民眾接觸古典樂的機會，同時「活用典藏」，讓百年提琴不僅是庫房蒐藏，還能發揮本色傳遞悠揚之聲。

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首場活動「專題講座：如果沒有莫札特」將於10/30展開，由本次音樂節策劃人謝斐紋主講，以深入淺出的方式進行音樂賞析，分享活躍於古典樂派的莫札特如何扮演奠定與傳承風格的角色，引領大家一起了解古典樂派的過去、當下與未來。

11月13日登場的「NTSO德奧樂章」，由國立台灣交響樂團搭配美國指揮家多利安．威爾森（Dorian Wilson）與旅美鋼琴家陳偉茵共同演出，呈現管弦樂兩大重要曲種「協奏曲」與「交響曲」，其中莫札特《D小調第20號鋼琴協奏曲》是現今鋼琴家音樂會最常彈奏的曲目之一；而孟德爾頌熱情洋溢的《義大利交響曲》亦是值得期待。另外，本場也將出動名琴「瓜達尼尼弦樂四重奏」獻奏助陣。

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月27日舉辦的「王喬怡與李蘇美聲音樂會」，由抒情女高音王喬怡與男中音李蘇兩位知名留法聲樂家，搭配鋼琴家蘇俐方，演繹莫札特的歌劇選粹與德文藝術歌曲。莫札特的歌劇有其重要地位，此次將呈現《費加洛婚禮》、《唐．喬望尼》與《魔笛》中的知名詠嘆調，另有莫札特與舒伯特的藝術歌曲，如朗朗上口的《野玫瑰》、《鱒魚》等，李蘇更將在《魔王》挑戰一人詮釋四角的高難度演出。

12月11日「汪奕聞鋼琴獨奏會」將由歐美雙博士演奏家汪奕聞擔綱演出，曾獲日本「第6屆仙台國際音樂大賽」亞軍暨觀眾獎的他，將以「奏鳴曲」為主軸，演出莫札特《第11號鋼琴奏鳴曲》、《第17號鋼琴奏鳴曲》與布拉姆斯《第3號鋼琴奏鳴曲》等名作。

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年1月15日壓軸場「Infinite室內樂集」以弦樂四重奏為主，內容從海頓、莫札特到布拉姆斯的作品皆有，民眾可以從中感受莫札特如何受「弦樂四重奏之父」海頓的影響而創作出「海頓弦樂四重奏」，而布拉姆斯又是如何承襲莫札特的音樂並走出自己的路。本場由前NSO國家交響樂團首席李宜錦領軍的「Infinite首席四重奏」，搭配兩把史特拉底瓦里小提琴、阿瑪蒂中提琴與大提琴，演出海頓《降B大調弦樂四重奏，作品76-4，「日出」》和莫札特《第17 號弦樂四重奏，K. 458，「狩獵」》，並特邀國家交響樂團副首席賴俊諺演奏單簧管，合作演出布拉姆斯的《B小調單簧管與弦樂的五重奏，作品115》。

▲「奇美音樂節」以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾在疫情籠罩的壓抑生活中，重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美音樂節「遇見莫札特」系列活動即日起售票，演出地點在奇美博物館奇美廳，另有「買4場音樂會享9折加送1場講座」等套票優惠，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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