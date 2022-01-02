劉結一新年賀詞：統一後台灣真正永保太平　在國際更安全有尊嚴

▲國台辦主任劉結一。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦主任劉結一2日發表了題為《共擔民族大義共享盛世榮光》的新年寄語，他表示，台灣前途和同胞福祉係於祖國統一，「統一後，台灣將真正永保太平，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴。」

劉結一的新年寄語刊登於國台辦旗下最新一期的《兩岸關係》雜誌內，他提到，「新年前夕，習近平主席發表了新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願，真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。這為新的一年兩岸關係指明了前進方向。」

劉結一指出，「2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。經過全黨全國人民接續奮鬥，中華民族偉大復興具備了更為完善的製度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量，我們也更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業，讓兩岸同胞都過上更好的日子。」

劉結一表示，無論台海形勢如何風雲變幻，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，祖國完全統一的歷史車輪滾滾向前，任何人、任何勢力都無法阻擋，「台灣前途和同胞福祉係於祖國統一。」

劉結一提到，統一後，台灣將真正永保太平，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴，「兩岸優勢互補、融合發展，將為島內經濟發展在『大循環』和『雙循環』中開闢廣闊前景。台灣社會再也不受統『獨』紛擾，可以聚焦民生福祉，為老百姓多辦好事、解難事、幹實事。」

劉結一強調，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是台灣同胞利益福祉的最大威脅。在全體中國人民堅定不移的決心、無堅不摧的意志和日益強大的能力面前，任何謀「獨」行徑和外部勢力干涉企圖，絕不可能得逞。搞「台獨」必遭迎頭痛擊，絕沒有好下場。

劉結一說，過去的一年，儘管有新冠肺炎疫情影響和民進黨當局干擾阻撓，兩岸各領域交流仍然蓬勃開展，同胞交往合作廣泛密切，眾多台胞踴躍參與各項交流活動，展現期盼兩岸走近走親的強烈心聲，發出「強國有我、統一有我」的時代強音。

最後，劉結一還說，強大祖國是廣大台灣同胞的堅強後盾和篤定依靠，「我們秉持的『兩岸一家親』理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。歡迎廣大台灣同胞把握時代機遇，積極投身兩岸交流合作，踴躍來祖國大陸追夢築夢圓夢，共同譜寫兩岸融合發展的新篇章。希望廣大台灣同胞看清大勢所趨、大道所歸、大義所在，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂，共襄祖國統一偉業，共享民族復興榮光。」