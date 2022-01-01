頭香「去年」就來排！紫南宮發虎年錢母「湧10萬人排隊」

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮今（1日）元旦上午8時30分起發放「虎年福氣錢母」，吸引逾10萬人參加，超長排隊人龍綿延8公里宛如「貪食蛇」，甚至有民眾去年12月29日就從台南北上來排隊。另外，紫南宮主委莊秋安表示，今日沒排到的信眾不用擔心，春節大年初一會再次發放。





▲紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

根據廟方指出，今（1日）元旦上午9時起，開始發放贈虎年錢母和紀念品，除了人人有獎的錢母銀幣外，前3000名信眾還可領取一枚內含兌換券的金雞蛋，有機會獲得限量的精裝組套幣、最高3000元現金紅包、2錢金戒指和項鍊等，讓信眾揮別疫情陰霾，在新的一年否極泰來、福虎生風。不過，2021年受到疫情影響，紫南宮首度停辦發放錢母，因此今年恢復辦理後，吸引大批信眾前來排隊，而廟方為紓解人潮，也提前於8時30分開始展開活動。

▲排隊人龍。

其中，搶得頭香的陳先生表示，他與家人去年12月29日就從台南北上到南投紫南宮「露營」，在寒夜中他第一晚裹著棉被、第二晚套沐浴帳禦寒；雖說是誤打誤撞，但過去9年來排隊都沒領到金雞蛋，如今順利拿到銀錢母和金雞蛋，他心情相當爽快，並表示除了神明保佑，自己也要努力。

▲頭香陳先生從去年12月29日開始排。

另外，一名女子表示，她10多年前開始，每年都會來排錢母，目的是希望以後能給孩子留做紀念，並且排滿十二生肖。

▲女子排錢母是為了給孩子留作紀念。

一名抽到金戒指的男童表示，很開心明年還會想要來；男童爸爸則說，因為家中事業需要財神爺加持，8年前開始就有來排，只是之前都沒抽過金戒指，這次孩子能抽到覺得蠻幸運。

▲男童抽到金戒指。

主委莊秋安指出，虎的諧音為「福」，本有平安吉祥之意，金虎年的錢母即以「登山虎」為設計主軸，以抬頭望月之姿象徵祥和、平安無事，而虎登山石更有步步高升的意涵，比照往年分為金幣、銀幣，正反幣面各嵌上土地公聖像和「虎躍龍騰生紫氣」的吉祥話，分別用錦袋裝入一枚，再以盒裝成為「精裝組」，希望在壬寅虎年讓信眾們「金虎躍山處處春」。另外，莊秋安表示，今日沒排到的信眾不用擔心，春節大年初一會再次發放。

▲紫南宮主委莊秋安。