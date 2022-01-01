　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

頭香「去年」就來排！紫南宮發虎年錢母「湧10萬人排隊」

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮今（1日）元旦上午8時30分起發放「虎年福氣錢母」，吸引逾10萬人參加，超長排隊人龍綿延8公里宛如「貪食蛇」，甚至有民眾去年12月29日就從台南北上來排隊。另外，紫南宮主委莊秋安表示，今日沒排到的信眾不用擔心，春節大年初一會再次發放。

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

根據廟方指出，今（1日）元旦上午9時起，開始發放贈虎年錢母和紀念品，除了人人有獎的錢母銀幣外，前3000名信眾還可領取一枚內含兌換券的金雞蛋，有機會獲得限量的精裝組套幣、最高3000元現金紅包、2錢金戒指和項鍊等，讓信眾揮別疫情陰霾，在新的一年否極泰來、福虎生風。不過，2021年受到疫情影響，紫南宮首度停辦發放錢母，因此今年恢復辦理後，吸引大批信眾前來排隊，而廟方為紓解人潮，也提前於8時30分開始展開活動。

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲排隊人龍。

其中，搶得頭香的陳先生表示，他與家人去年12月29日就從台南北上到南投紫南宮「露營」，在寒夜中他第一晚裹著棉被、第二晚套沐浴帳禦寒；雖說是誤打誤撞，但過去9年來排隊都沒領到金雞蛋，如今順利拿到銀錢母和金雞蛋，他心情相當爽快，並表示除了神明保佑，自己也要努力。

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲頭香陳先生從去年12月29日開始排。

另外，一名女子表示，她10多年前開始，每年都會來排錢母，目的是希望以後能給孩子留做紀念，並且排滿十二生肖。

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲女子排錢母是為了給孩子留作紀念。

一名抽到金戒指的男童表示，很開心明年還會想要來；男童爸爸則說，因為家中事業需要財神爺加持，8年前開始就有來排，只是之前都沒抽過金戒指，這次孩子能抽到覺得蠻幸運。

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男童抽到金戒指。

主委莊秋安指出，虎的諧音為「福」，本有平安吉祥之意，金虎年的錢母即以「登山虎」為設計主軸，以抬頭望月之姿象徵祥和、平安無事，而虎登山石更有步步高升的意涵，比照往年分為金幣、銀幣，正反幣面各嵌上土地公聖像和「虎躍龍騰生紫氣」的吉祥話，分別用錦袋裝入一枚，再以盒裝成為「精裝組」，希望在壬寅虎年讓信眾們「金虎躍山處處春」。另外，莊秋安表示，今日沒排到的信眾不用擔心，春節大年初一會再次發放。

▲▼紫南宮發放錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲紫南宮主委莊秋安。

ET快訊
韓版《慾罷不能》女星爆紅　「疑沒穿內衣」低胸照曝光
工作人員爆《木曜》「早拿跨年腳本卻不熟」　頻求救Lulu：太
2022年「3星座」年頭旺到年尾！錢賺到手軟
柯文哲「1人閱兵」高清影片曝！　鄉民炸鍋：提早完成夢想
柯文哲獨站儀隊前「尷尬閱兵」？　北市府回應了
2022年「6張神卡」出爐！　最高12%回饋
印度神廟爆「12死20傷」重大意外！　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3騎士「腳踏車環島」迎元旦！卻誤闖蘇花改　慘吃新年第一張罰單

救援畫面曝！南投卓社大山女山友高山症發作　黑鷹出動順利救回

快訊／男攀「谷關七雄」馬崙山突倒地無呼吸心跳　警消搶救下山

疑跨年嗨整晚精神差　男自撞分隔島氣囊爆開腦震盪

頭香「去年」就來排！紫南宮發虎年錢母「湧10萬人排隊」

健身房教練酒醉「暴扔拒馬」！趴回復桿上狂轉　超扯畫面全上傳IG

17歲少年跨年夜撞休旅車　右手腕骨折倒地哀嚎

又來惡搞！雞排店跨年封路擺鞭炮陣　警方將開罰最高2400元

東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

救難員高山紮營陪伴罹難股長　天候不佳直升機三度折返

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

林心如一口氣追完《華燈2》直喊好空虛　 小禎看到最後大傻眼！他「爆雷兇手」網罵爆　

五月天跨年「愛河上開唱」　絢爛煙火照亮高雄

看撈麵不斷逼近...萌妹露疑惑表情　秒拿空水杯「假喝2口」掩飾尷尬！

3騎士「腳踏車環島」迎元旦！卻誤闖蘇花改　慘吃新年第一張罰單

救援畫面曝！南投卓社大山女山友高山症發作　黑鷹出動順利救回

快訊／男攀「谷關七雄」馬崙山突倒地無呼吸心跳　警消搶救下山

疑跨年嗨整晚精神差　男自撞分隔島氣囊爆開腦震盪

頭香「去年」就來排！紫南宮發虎年錢母「湧10萬人排隊」

健身房教練酒醉「暴扔拒馬」！趴回復桿上狂轉　超扯畫面全上傳IG

17歲少年跨年夜撞休旅車　右手腕骨折倒地哀嚎

又來惡搞！雞排店跨年封路擺鞭炮陣　警方將開罰最高2400元

東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

救難員高山紮營陪伴罹難股長　天候不佳直升機三度折返

羅志祥跨年直播「瞬吸12萬人」　鄉民女神9字勸：別忘誰給你機會

家用桶裝瓦斯1月持續凍漲！　回補吸收先前金額

3騎士「腳踏車環島」迎元旦！卻誤闖蘇花改　慘吃新年第一張罰單

跨年在家開演唱會！「整坨毛毛粉絲」擠爆台下　搶聽兒歌萌暈網

勇兔低調穩交書偉1年「暱稱甜炸」！羞認：窩床取暖…預習婚後生活

楊勇緯超暖新年感恩不能停止善良　盼像彼得帕克帶來溫暖感動

日公廁驚見「跪坐男屍」　滿地鮮血隔間遭反鎖　死狀超詭異

想出國！入住魔戒場景2千元起　「小鬼當家」宅邸不到7百元

想到小鬼「留給他的最好禮物」 Junior直奔回家跨年：你走後，我才驚覺

工作人員爆《木曜4》主持群「早拿跨年腳本卻不熟」　頻求救Lulu：太誇張

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

失智媽剛過世！存款「竟短少1千萬」

弒父女暗黑史起底　3年前控告父母積欠1萬5裁判費未繳

獨／碩士女赴美花父親2500萬　回台啃老與男友爽住酒店

高雄男性侵小姨子！她聽到姊姊幫忙崩潰

男友手機驚見「7女參戰片」　她崩潰

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

高雄2寶爸「手握龍根」狂搓！

即／國三南下2車追撞「釀1死1傷」！

國3九如交流道追撞翻覆　駕駛一死一傷

狠心弟靠姊接濟竟下毒手　男友急飆4.3km救不回

快訊／金門重大車禍！聯結車碰撞公車

五月天演唱會　工作人員摔下傷勢曝

丟包畫面曝！台中女遭弟刺殺　送醫途中慘被丟路邊亡

台中長刀、國旗揮舞大亂鬥　2人傷

更多熱門

相關新聞

LIVE／紐約時報廣場「跨年煙火秀」迎接2022

LIVE／紐約時報廣場「跨年煙火秀」迎接2022

美國紐約時報廣場（Times Square）將於台灣時間1日下午1時迎來2022年最後倒數，儘管因應Omicron威脅僅開放1.5萬人，但經典的水晶球「落球儀式」（ball drop）與藝人表演仍將依慣例舉行，許多民眾已迫不及待地聚集在此。而《ETtoday新聞雲》透過直播帶您同步觀賞時報廣場的歡慶跨年畫面。

跨年酒後駕車上國道撞翻前車

跨年酒後駕車上國道撞翻前車

2022玉山第一道曙光　影片出爐

2022玉山第一道曙光　影片出爐

衝太平山追2022第一道日出！

衝太平山追2022第一道日出！

公幼增、產假也變多　蔡英文：0到6歲國家一起養說到做到

公幼增、產假也變多　蔡英文：0到6歲國家一起養說到做到

關鍵字：

南投紫南宮錢母虎年影音

讀者迴響

熱門新聞

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

D社突發詭異影片「整排偶像」：世上沒有完美秘密！

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

2022年3星座桃花運最旺

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

金剛認了交往1年多「常和小嫻大吵」！

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

羅志祥「突做5手勢」隱藏含意曝光！2動作獲全網原諒

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面