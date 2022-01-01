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「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝hang.tv IG）

▲阮秋姮一家人日前到苗栗遊玩。（圖／翻攝hang.tv IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

和有「越南周子瑜」封號的新住民阮秋姮，平時和老公一起當起YouTuber，分享越南及台灣的差異，也曾出演電影《徘徊年代》。日前，阮秋姮與老公經營的Youtube頻道上傳一家人去苗栗泡溫泉放鬆的影片，短短7天就吸引46萬人朝聖觀看。

阮秋姮與老公John一起主持的頻道「Hang TV - 越南夯台灣」，透過分享台越之間的文化觀察和語言的教學，吸引不少粉絲按讚追蹤。此外，阮秋姮曾參演大愛劇場《飄洋過海來愛你》，入圍第56屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，以及亞洲電視大獎最佳女配角獎。

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▲▼107年國慶大會預演,國慶主持人,越南新住民阮秋姮,向盛言。（圖／記者李毓康攝）

▲阮秋姮在107年國慶大會擔任主持人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝hang.tv IG）

▲阮秋姮與家人出遊的影片，PO出7天就有46萬的觀看次數。（圖／翻攝hang.tv IG、Hang TV - 越南夯台灣YT，下同）

「Hang TV - 越南夯台灣」日前PO出全家人到苗栗3天2夜的影片，除了開箱溫泉旅館之外，讓大家看到阮秋姮與老公John平時相處的方式。其中，阮秋姮泡溫泉20秒的畫面讓不少網友朝聖，也被轉貼到PTT中。

網友看完紛紛留言，「秋姮當媽媽了恭喜，還是一樣漂亮」、「生產過後的媽媽給自己的壓力都很大。希望你們都可以互相誇獎跟心靈支持對方」、「本想大聲斥責的」、「BABY好可愛，幸福一家人，新年快樂」、「秋姮的身材非常好～同樣身為媽媽的我看了都超級羨慕」。

據悉，阮秋姮出生北越的農村，母親在台灣擔任幫傭工作，直到2010年來台就讀語言學校，課程結束後繼續留在台灣讀大學，申請勞動部的工作證後做過多向打工，最後遇到John而結婚，一起經營YT頻道。

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝Hang TV - 越南夯台灣YT）

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝Hang TV - 越南夯台灣YT）

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝hang.tv IG）

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