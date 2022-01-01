　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苦苓震驚罹癌！「嘴突冒出鹹味」揪14cm腫瘤　醫：錯過黃金治療期

▲▼ 。（圖／翻攝自苦苓FB）

▲苦苓分享罹癌的故事。（圖／翻攝自苦苓FB）

記者施怡妏／綜合報導

知名作家苦苓2012年意外發現腎臟長了腫瘤，今天是2022年的第一天，他分享去年（2021年）元旦的心情，「新年的第一天，我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去」，透露某天身體突然出現耳鳴及嘴鹹的狀況，看了好幾個醫生都沒有改善，沒想到竟然是罹癌的前兆。

苦苓今（1）早在臉書發文，一直都覺得自己身體不錯，上山下海、出國遊玩、一來回台北高雄上節目，但身體卻在他自己為很健康的時候亮紅燈，「似乎在不知不覺之間，體力就變差了，經常精神不濟，身上也常出現莫名的痠痛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本來他不以為意，覺得只是所謂的男性更年期，「畢竟我也不折不扣超過65歲，已經是一個『合法』的老人了」，不過，耳鳴的狀況卻讓他很困擾，「耳邊好像有綿綿不絕的蟬叫聲，有時甚至會忽然提高音量，簡直吵死了」，但醫生說已經過了黃金治療期，要他跟耳鳴的現象「好好相處」。

▲▼ 。（圖／翻攝自苦苓FB）

▲苦苓曬出超音波照。（圖／翻攝自苦苓FB）

接著，他的嘴巴忽然冒出鹹味，「從早到晚，越來越鹹，簡直就像嘴裡含著一個鹽塊」，雖然要不了命，但已經造成他的困擾，整天都很不舒服，看了好幾個醫生都說「沒聽過這樣的」，要他跟嘴鹹的現象「好好相處」。

苦苓無奈嘆，「哇哩咧！這樣豈不是得了兩個治不好的『絕症』？拜託喔，已經是21世紀了，人類的醫學如此進步，竟然要我乖乖接受這兩個身體上的痛苦」，每天要忍受耳鳴跟嘴鹹的困擾，讓他超崩潰，「我這樣不舒服，是叫我怎麼活下去？」

至於這2個徵兆是如何發展成腫瘤和病毒的，苦苓幽默表示，「別忘了我現在是病人，體力不濟，精神有限，一天不能寫太多，我如果能夠活到明天的話，保證把事情的來龍去脈講清楚，就讓我們大家保重吧！」

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
金剛認交往1年多「常和小嫻大吵」！　鬆口曝原因
獨／羅志祥復出演唱內幕曝！　超狠「231斷食」甩10kg
好大膽！花俏男星跨年「指定市長介紹」：否則不上台
「本想看羅志祥笑話！」　他轉1輪跨年晚會嘆：錯了
快訊／金門重大車禍！　11人輕重傷送醫
國道3號「1死1傷」車禍現場慘況曝！　豬屍散落車道
快訊／By2姊Miko罕發聲！　「Yumi住院中」曝創傷現況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

「哈利波特」中文版推手辭世！翻譯家余國芳享壽78歲

「國民女友」高人氣　教育部邀羅嘉翎任反毒代言人

「本來想看羅志祥笑話！」他轉台看1輪跨年晚會　嘆錯了：屌打全部

全台最高曙光美爆！2022「玉山第一道日光」超清晰影片出爐

逆風中「嘉玲」再現身！校園連7天無新增個案　總數維持938例

2022第一頓早餐「價格逼瘋他」　必吃1物漲50%！網QQ：漲價元年

元旦上午國道「6壅塞路段」出爐！國5車潮紓解時間曝

苦苓震驚罹癌！「嘴突冒出鹹味」揪14cm腫瘤　醫：錯過黃金治療期

太平山新年日出美景曝！遊客追2022第一道曙光　嗨喊：我從台北來

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

五月天跨年「愛河上開唱」　絢爛煙火照亮高雄

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

林心如一口氣追完《華燈2》直喊好空虛　 小禎看到最後大傻眼！他「爆雷兇手」網罵爆　

2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

「哈利波特」中文版推手辭世！翻譯家余國芳享壽78歲

「國民女友」高人氣　教育部邀羅嘉翎任反毒代言人

「本來想看羅志祥笑話！」他轉台看1輪跨年晚會　嘆錯了：屌打全部

全台最高曙光美爆！2022「玉山第一道日光」超清晰影片出爐

逆風中「嘉玲」再現身！校園連7天無新增個案　總數維持938例

2022第一頓早餐「價格逼瘋他」　必吃1物漲50%！網QQ：漲價元年

元旦上午國道「6壅塞路段」出爐！國5車潮紓解時間曝

苦苓震驚罹癌！「嘴突冒出鹹味」揪14cm腫瘤　醫：錯過黃金治療期

太平山新年日出美景曝！遊客追2022第一道曙光　嗨喊：我從台北來

柯文哲參加升旗變「柯總統閱兵」？　總統府揭原因：請柯市長見諒

2022年3星座桃花運最旺　金牛第一名，連財運也跟著來

唱跨年「被叫成徐若瑄」！女星一到屏東就現突發狀況…真實身分曝

你住過幾間？2021「全台最美25間飯店」票選出爐　這5間拿下最新獎項

台水公司台17線261嗂仔口橋施工　東港1／5停水

「台灣頭看日出」基隆元旦升旗　林右昌盼繼續努力找回城市榮光

經營權之爭暫歇？　光洋科元月3日股臨會不能開了

中巴蘇花突爆胎　13人進香團困觀音隧道1.5小時

Omicron殺入香港社區　港府收緊防疫：沒打疫苗不能進餐廳

圖輯／全球2022跨年慶典一次看　杜拜36場煙火連發！雪梨夜空美翻

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

長榮航勤年終1萬氣炸！公司這樣說

屏東「3000萬新門牌」被網酸…抓設計師：又是她

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

羅志祥2022第一白　美女律師凌晨讚嘆：真的厲害

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

妙齡女要求升級「G罩杯」　醫苦勸：哈密瓜奶會有2惡果

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

更多熱門

相關新聞

她胸挺「籃球大爛肉球」掛急診！醫嘆：已經晚期了

她胸挺「籃球大爛肉球」掛急診！醫嘆：已經晚期了

乳癌為目前台灣女性癌症發生率首位，千萬別因害怕而不敢就醫，恐釀成遺憾。苗栗一名62歲婦人因胸部劇痛、傷口化膿到急診求救，醫師翻開衣服，驚見她胸前挺著一顆「超過30公分籃球大」的潰爛腫瘤，還不時飄出惡臭，確診為乳癌晚期。原來是她怕家人擔心，因此一直隱匿病情不就醫，讓人聽了好心疼。

金鼎獎女作家騎單車遭撞亡　肇事外送員遭訴

金鼎獎女作家騎單車遭撞亡　肇事外送員遭訴

王力宏變渣男！「過來人」苦苓嘆：不得已的

王力宏變渣男！「過來人」苦苓嘆：不得已的

陪母看病發現自己罹癌　花蓮女中西合療痊癒

陪母看病發現自己罹癌　花蓮女中西合療痊癒

中國加強整頓藝文界　北京市將對作家集中培訓

中國加強整頓藝文界　北京市將對作家集中培訓

關鍵字：

苦苓作家罹癌腫瘤

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

D社突發詭異影片「整排偶像」：世上沒有完美秘密！

許孟哲元旦報喜「升級一家四口」當爸了！

羅志祥淚揭「無聲3鞠躬」原因！

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面