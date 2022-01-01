苦苓震驚罹癌！「嘴突冒出鹹味」揪14cm腫瘤　醫：錯過黃金治療期

▲苦苓分享罹癌的故事。（圖／翻攝自苦苓FB）

記者施怡妏／綜合報導

知名作家苦苓2012年意外發現腎臟長了腫瘤，今天是2022年的第一天，他分享去年（2021年）元旦的心情，「新年的第一天，我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去」，透露某天身體突然出現耳鳴及嘴鹹的狀況，看了好幾個醫生都沒有改善，沒想到竟然是罹癌的前兆。

苦苓今（1）早在臉書發文，一直都覺得自己身體不錯，上山下海、出國遊玩、一來回台北高雄上節目，但身體卻在他自己為很健康的時候亮紅燈，「似乎在不知不覺之間，體力就變差了，經常精神不濟，身上也常出現莫名的痠痛」。

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本來他不以為意，覺得只是所謂的男性更年期，「畢竟我也不折不扣超過65歲，已經是一個『合法』的老人了」，不過，耳鳴的狀況卻讓他很困擾，「耳邊好像有綿綿不絕的蟬叫聲，有時甚至會忽然提高音量，簡直吵死了」，但醫生說已經過了黃金治療期，要他跟耳鳴的現象「好好相處」。

▲苦苓曬出超音波照。（圖／翻攝自苦苓FB）

接著，他的嘴巴忽然冒出鹹味，「從早到晚，越來越鹹，簡直就像嘴裡含著一個鹽塊」，雖然要不了命，但已經造成他的困擾，整天都很不舒服，看了好幾個醫生都說「沒聽過這樣的」，要他跟嘴鹹的現象「好好相處」。

苦苓無奈嘆，「哇哩咧！這樣豈不是得了兩個治不好的『絕症』？拜託喔，已經是21世紀了，人類的醫學如此進步，竟然要我乖乖接受這兩個身體上的痛苦」，每天要忍受耳鳴跟嘴鹹的困擾，讓他超崩潰，「我這樣不舒服，是叫我怎麼活下去？」

至於這2個徵兆是如何發展成腫瘤和病毒的，苦苓幽默表示，「別忘了我現在是病人，體力不濟，精神有限，一天不能寫太多，我如果能夠活到明天的話，保證把事情的來龍去脈講清楚，就讓我們大家保重吧！」