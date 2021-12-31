人妻獲准回娘家過年　爸媽竟嗆「婆婆很心機，故意要拖敗我們家」

▲一名女子稱婆婆讓她回娘家過年，結果爸媽卻相當憤怒。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

農曆新年將至，一名人妻分享，她婆婆一直以來都對她很好，今年還讓她回娘家過年，沒想到爸媽聽到消息後，竟說「你婆婆很心機，故意要拖敗我們家」，還打去質問婆婆，讓她相當無奈。

原PO在爆料公社發文表示，她婆婆是很開明的人，一開始就說她和老公婚後不用住在婆家，小倆口自己開心就好，但後來他們因為租金被調高，提出想到婆家住時，婆婆也非常歡迎。

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原PO提到，同住約3年時間，婆婆從不會和她計較什麼，也常在親友面前誇獎她，讓她感到相當溫暖，甚至對她比對她老公還好，「只要我跟老公吵架，她永遠是站在我這裡的，我老公常笑說他是撿來的我才是親生的。」

原PO指出，今年老公的姐姐和自己婆家鬧翻，因此想回自家過年，婆婆擔心原PO也想家，主動提出她可以回家過，於是她開心的打電話回娘家分享，沒想到被罵一頓。

原PO表示，被媽媽臭罵就算了，連哥哥也說嫁出去的女兒在除夕初一回去會帶衰娘家，甚至說「你婆婆很心機，故意要拖敗我們家」，最後爸爸還打給婆婆質問是什麼居心，讓她相當無奈，所幸婆婆只說沒想到會變成這樣，要她別多心，「習俗就比我這個女兒還重要？哥哥是心頭肉我不是嗎？同樣都是孩子為什麼我爸媽要這樣對我？」

不少網友則回應指出，「我媽都明說，女兒不能分家產、年初一也不準回去觸霉頭」、「妳家人都說是嫁出去的了，潑出去的水收不回，所以記住現在的夫家才是妳真正的家人，直系血親父母叫妳哥好好照顧，有事等妳有空再回去看。這就是妳爸媽的傳統，要好好遵守」、「什麼時代了還在除夕嫁出去的女兒不能回娘家？」、「別想太多了，至少妳有個好老公好婆家」、「難得聽到的好婆婆，希望別因此搞臭了」。