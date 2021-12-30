彰化「榮耀首席」偵查隊長難產！局長找到2神探　調動名單出爐

竹竹合併升格議題日前掀起不小爭議，彰化縣日前也遞件搶當第七都，對此，行政院發言人羅秉成（30日）表示，彰化縣已滿足人口的第一條件，但還有第二個條件要審查，也就是要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，「內政部會按照程序辦理。」