彰化「榮耀首席」偵查隊長難產！局長找到2神探　調動名單出爐

▲彰化縣警局。（圖／彰化縣政府提供）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣警局近日調動3名中階警官，但有「首席」之稱的彰化分局偵查隊長以及溪湖分局偵查隊長卻無人表態，今天經局長吳坤旭訊，邀集副局及相關業務主管等共同討論，並參酌請調意願，依品德操守、學識經歷能力等，2名「神探」終於產生，將於1月3日到任。
彰化縣警局表示，北斗分局偵查隊隊長姚志明調任彰化分局偵查隊隊長、刑事警察大隊偵查第一隊隊長唐國維調任溪湖分局偵查隊隊長，其餘八個分局區13名警官做出相關職務調整。
田中分局偵查隊隊長陳盈雅調任北斗分局偵查隊隊長。溪湖分局偵查隊警務員兼副隊長賴建男調任田中分局偵查隊隊長。
和美分局偵查隊警務員兼副隊長徐智裕調任溪湖分局偵查隊警務員兼副隊長。 刑事警察大隊偵查第三隊警務員張勝甥調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。
員林分局偵查隊警務員兼副隊長許喬凱調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長。刑事警察大隊科技偵查隊警務員謝岳龍調任員林分局偵查隊警務員兼副隊長。和美分局偵查隊隊長林志明調任彰化分局警務員。
刑事警察大隊偵查第三隊隊長鄭登源調任和美分局偵查隊隊長。芳苑分局偵查隊隊長劉竣明調任刑事警察大隊偵查第三隊隊長。北斗分局偵查隊警務員兼副隊長蔡志昌調任芳苑分局偵查隊隊長。芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長李政函調任北斗分局偵查隊警務員兼副隊長。刑事警察大隊偵查第一隊警務員林士勝調任芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長。
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