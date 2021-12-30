「空總」功能擴充？李永得舉例英國電視台　收視不好叫「前衛」

▲「空總台灣當代文化實驗場」（C-LAB）未來將擴充場域使用。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

立法院今（30）日召開教育及文化委員會，審查文化部及所屬單位預算案，其中「空總臺灣當代文化實驗場」相關預算被凍結約1千萬，也被立委指出有定位不明和計畫延宕問題。文化部長李永得提到，空總的場域應用會擴充，而「實驗場」其實可以不必單獨在一個地方，更舉例英國一家電視台專門發表前衛、創意內容，還規定收視不能超過1，因超過就是「大眾」，沒超過才叫前衛。

空總（C-LAB）原是空軍總司令部舊址，土地廣達7.15公頃，位於台北市仁愛路與建國南路交界，可謂黃金地段，外傳市值約2億元，前文化部長鄭麗君當時爭取舊址為藝文使用，成立臺灣當代文化實驗場，期望興建兼具當代藝術、科技媒體、社會創新等三個面向的複合式藝術園區，計劃8年投入150億元。

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不過空總作為文化實驗場至今，成績並不被外界買單，甚至被認為是「鑽石級遺珠」，還外傳有建商極力爭取買下該地。而立委也指出空總有定位不明等問題，其中立委林奕華質疑從預算規模、空間與未來展演規劃都大幅縮減；立委吳思瑤則認為，經濟部與科技部從空總退場，文化部應勇敢讓承接，讓空總成為專屬文化園區，勇敢作作出全區規劃，讓空總成為真正具有文化功能的空總。

▲立法院今（30）日召開教育及文化委員會，審查文化部及所屬單位預算案。（圖／記者林育綾攝）

而文化部長李永得接受媒體訪問時表示，空總這場域未來仍然是作為文化使用，但不會只有單一實驗場，不過空間其實還很多，包括已經整理好的古蹟空間，而古蹟北邊也還有一塊空地，原本文化部希望透過都市計畫變更為文教用地，但台北市政府建議變更為特定專用區，然而變更為特專區就必須回饋市府40%，若主張文教區，就不用回饋，他坦承這部分雙方還有很大歧見。

而他也認為，「實驗場」除了不必單獨在一個地方，重點就是創意和創新，不需要去限定題目，更舉例英國BBC的channel 4，開放前為、創新的內容來發表，該電視台初期還規定收視率不能超過1，因為超過1就叫做大眾藝術，只有零點幾才叫「前衛」，這是為了鼓勵國民的創意，是文化重要根本，後來該電視台已經有賺錢。

李永得認為這樣的概念在文化政策來說十分重要，但沒有限定要在一個地方，重要的是「有一個表演場地、一個展現的場所」，但他也強調，未來空總場域的應用會「擴充」，不能說是變革或變化，而是會有更豐富的表現。