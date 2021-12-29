青農指侵暗戀少女　「隔天下跪求饒」仍吃3年半牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

屏東李姓青農對同村的少女小美（化名）有好感，2020年11月間竟趁著四下無人時從背後熊抱，以手指性侵得逞，後來女方家屬登門質問，他才下跪道歉。屏東地院經審理，認為李男惡性非輕，至今仍未成立調解或進行賠償，最終依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲李男對同村的心儀少女伸出狼爪，反而把自己送進監獄。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中提到，李男2020年11月某日在村子裡散步時，竟趁著四下無人之際，突然從小美後方衝出並徒手自背後環抱，憑藉身材優勢壓制，不顧女方掙扎、呼救，強行頂撞臀部並以手指性侵得逞。

過程中小美的手機被撥掉丟到路邊，眼鏡也噴飛落地，她奮力反抗，好不容易才掙脫，隨即撿起眼鏡和裂開的手機跑離現場，到家後馬上洗澡，一直忍到隔日中午才鼓起勇氣告訴母親。

李男見小美在母親的陪同下找上門來質問，趕忙跪地道歉求饒，但還是被一狀告上法院。對於上述犯罪事實，他在法庭上皆坦承不諱，並表示自己和小美只是同村的關係，雙方沒有恩怨糾紛。

屏東地院法官認為，李男因為一己私慾侵害他人，造成小美心理陰影，惡性非輕，而且至今仍未與女方成立調解或賠償損害，綜合犯罪動機、手段、犯後態度以及檢方求刑等意見，最終依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。