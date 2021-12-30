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國防院：若中共併吞台灣　將繼續向他國奪取爭議領土

▲▼日本防衛省統合幕僚監部4月4日發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（圖／路透）

▲日本防衛省統合幕僚監部發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（圖／路透）

軍聞社／記者葉文傑臺北電

中共軍事襲擾臺灣，引起世界高度關注。國防安全研究院學者蘇紫雲、洪瑞閔、洪子傑、陳亮智近日接受美國新聞週刊（Newsweek）、富比士雜誌（Forbes）、法國公共媒體新聞廣播電台（francetvinfo）採訪，並分析中共軍事動作的手法與意涵。

國防院學者指出，解放軍試圖在臺菲間的巴士海峽、日本的宮古海峽建立海空優勢，中共需要從這2處國際水道向太平洋延伸，但這也是島鏈戰略中箝制中共擴張主要的咽喉點（chokepoints），至於共軍機艦最近在這2處的活動，則顯示中共希望在戰時阻斷臺灣外援，解放軍設想美、日可能協助臺灣反制中共侵略，因此正在演練鉗形攻勢，模擬上下阻擾外軍介入。

國防院學者分析，假設中共成功併吞臺灣，等於向世界傳遞極權國家取得霸權地位的訊號，中共有可能繼續向其他國家奪取爭議領土，形成骨牌效應。

國防院學者表示，有關解放軍展示加油機運20，擴增空中作戰範圍對臺灣的威脅，學者認為我軍也可以採購美製空中加油機，延長戰機滯空作戰時間以為反制。

國防院強調，從各國媒體報導與專文研討可以看得出來，臺灣安全是區域穩定的關鍵，亦是全球和平發展的重要部分，該院將持續向國際發聲，和國人一起貢獻智慧、維護區域和平保衛臺灣。

▼中共運油20運輸機。（圖／國防部提供）

▲▼中共運油20運輸機。（圖／國防部提供）

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